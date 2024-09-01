Украина совершила рекордную атаку БПЛА на РФ 6 1.09.2024, 9:06

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158 атаковали 15 областей России.

Россияне отчитались, что в ночь на 1 сентября их области атаковали 158 БпЛА самолетного типа, пишет «Украинская правда».

Традиционно российские военные отчитались об уничтожении всех беспилотников, в то же время в соцсетях распространяют видео пожаров во многих областях.

Над территорией Курской области в ночное время было «уничтожено и перехвачено» 46 БпЛА, над территорией Брянской области 34, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, восемь – над территорией Рязанской области, два – над Москвой, семь – над Московской областью, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Липецкой области, три – над территорией Тульской области.

Еще по два БпЛА якобы сбили над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.

Отметим, что в реальности ситуация не такая радужная, как ее рисует российское министерство обороны. Уже известно о крупном пожаре на НПЗ в Москве. Также беспилотники успешно атаковали Конаковскую ГРЭС в Тверской области. На месте удара вспыхнул масштабный пожар.

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