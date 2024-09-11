Найдены самые дорогие конфеты в Минске 4 11.09.2024, 8:27

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180 рублей за килограмм, а вкус как у елки.

Дубайский шоколад наделал шума в социальных сетях-особенно после того, как его показал «Мерзкий Кокобай». Поэтому многие из блогеров бросились искать изумительный деликатес.

Если вы не знаете, что же это за дубайский шоколад такой, поясним. Так называют шоколадки, у которых толстый слой шоколада, а в середине хрустящая начинка из теста катаифи и фисташковой пасты. Многие шутили, что внешне это напоминает лепешку коровы. Но на вкус, говорят, очень приятно.

Почему-то этот товар считается дефицитом в Беларуси. Поэтому блогеры придумывают альтернативу: кто-то уже начал снимать видеорецепты, как сделать тот самый дубайский шоколад самостоятельно дома, а кто-то продолжает бегать по магазинам, ища альтернативу.

И вот в магазине Plein de Grace, находящемся в торговом центре «Метрополь», одна из тикток-блогеров нашла конфеты, которые, как ей сказали, по вкусу очень похожи на тот дубайский шоколад. Вероятно, запивать их нужно валерьянкой, так как от одного взгляда на ценник сердце начинает ныть — 180 рублей.

Девушка, которую зовут Марией, на видео честно говорит, что не знала о существовании конфет, которые столько стоят. За одну конфету нужно было заплатить около четырех рублей.

Белый шоколад блогеру понравился, а вот начинка по вкусу напоминала елку. Для сравнения она взяла еще несколько других конфет с клубникой и фундуком — «всего» по 150 рублей за килограмм. Эти, как отметила девушка, намного вкуснее.

В комментариях блогеру рассказали, что ранее в этом магазине продавались еще более дорогие конфеты — итальянские с сушеными ягодами по 240 рублей за килограмм. Говорят, очень вкусные были. Некоторые комментаторы расстроены тем, что раньше можно было купить сладости из Франции, Швейцарии, Бельгии и других стран Западной Европы. Сейчас же в ассортименте в основном товары из Турции и ОАЭ.

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