Эксперты сравнили характеристики всех моделей iPhone 16 2 11.09.2024, 10:34

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Габариты, различия в дисплеях, начинку и камеры — все самое основное.

9 сентября, компания Apple провела долгожданное мероприятие «It’s Glowtime» и анонсировала следующее поколение своих смартфонов — iPhone 16.Эксперты прошлись по основным характеристикам всех четырех представленных моделей и сравнили их друг с другом.

Габариты и внешний вид

Базовые версии смартфона получили одинаковый алюминиевый дизайн с керамическим экраном на передней части и цветным стеклом на задней. Раскрасок, кстати, целых пять, и все они необычно яркие: черная, белая, розовая, бирюзовая и ультрамариновая.

Модели Pro и Pro Max, в свою очередь, выполнены в титановом дизайне с пастельными цветами: черном, белом, «натуральном» и пустынном. В остальном на фронтальной стороне все тот же керамический экран последнего поколения, а вот на задней текстурированное матовое стекло.

• iPhone 16: 147,6×71,6×7,80 мм; 170 граммов

• iPhone 16 Plus: 160,9×77,8×8,25 мм; 199 граммов

• iPhone 16 Pro: 149,6×71,5×8,25 мм; 199 граммов

• iPhone 16 Pro Max: 163×77,6×8,25 мм; 227 граммов

Экран

Каждый из четырех новых девайсов получил одинаковый по функциональности OLED-дисплей по фирменной технологии Super Retina XDR, которая означает максимально высокую контрастность и пиковую яркость. Но есть некоторые отличия в характеристиках от модели к модели.

• iPhone 16: 6,1 дюймов, разрешение 2556×1179 пикселей

• iPhone 16 Plus: 6,7 дюймов, разрешение 2796×1290 пикселей

• iPhone 16 Pro: 6,3 дюймов, разрешение 2622×1206 пикселей

• iPhone 16 Pro Max: 6,9 дюймов, разрешение 2868×1320 пикселей

В остальном каждый из смартфонов может похвастаться контрастностью 2 000 000:1, максимальной яркостью 1000 нит, пиковой яркостью на открытом воздухе 2000 нит, плотностью 460 пикселей на дюйм и широкой цветопередачей (P3). Дополнительно имеется поддержка технологий True Tone для адаптации экрана к разным условиям освещенности и Haptic Touch для вызова диалоговых меню.

Камеры

Все модели iPhone 16 получили три основных датчика на задней панели и один фронтальный, однако, есть разница в их характеристиках.

iPhone 16 и 16 Plus. Основной блок из 48-мегапиксельного сенсора с апертурой ƒ/1,78, ультраширокого сенсора на 48 Мп с апертурой ƒ/2,2 и 12-мегапиксельного с 2x оптическим зумом. Фронтальная — 12-мегапикселей и апертура ƒ/1,9.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Основной блок из 48-мегапиксельного сенсора с апертурой ƒ/1,78, 48-мегапиксельного ультраширокого сенсора с апертурой ƒ/2,2 и 12 мегапиксельного телефотосенсора с апертурой ƒ/2,8 и 5-кратным оптическим зумом. С передней стороны 12-мегапиксельная селфи-камера с апертура ƒ/1,9.

Процессор и память

В основе каждого смартфона iPhone 16, вне зависимости от конфигурации, стоит флагманский процессор A18, представленный на недавней презентации. По словам компании Apple, новая технология до 30% быстрее предшественников. И да, к нему в комплекте идет 5-ядерный графический чип и 16-ядерный нейронный движок.

• iPhone 16 и 16 Plus: 128/256/512 ГБ хранилища + 8 ГБ оперативной памяти

• iPhone 16 Pro: 128/256/512/1024 ГБ хранилища + 8 ГБ оперативной памяти

• iPhone 16 Pro Max: 256/512/1024 ГБ хранилища + 8 ГБ оперативной памяти

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