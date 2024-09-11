Миссис Целлофан
- Владимир Пастухов
- 11.09.2024, 12:29
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Ситуация обнулилась.
Камала не была сильнее Трампа – она просто не спала во время дебатов. Но одного этого оказалось достаточно, чтобы обнулить ситуацию и сгладить впечатление от провальных дебатов с участием Байдена.
Следующие дебаты начнутся с чистого листа и, по-видимому, будут более важными для судьбы кампании.
На мой взгляд, Трамп перед ними находится в более затруднительном положении. Его тактика дебатов основана на личных нападках и на виртуозном владении «искусством оскорблять», как сказал бы Невзоров. Но проблема в том, что политически Харрис выглядит пока что как «миссис Целлофан», и он никак не может нащупать, в чем можно было бы обвинить ее лично, помимо порочной связи с Байденом.
Владимир Пастухов, Telegram