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Миссис Целлофан

  • Владимир Пастухов
  • 11.09.2024, 12:29
  • 5,262
Миссис Целлофан
Владимир Пастухов

Ситуация обнулилась.

Камала не была  сильнее Трампа – она просто не спала во время дебатов. Но одного этого оказалось достаточно, чтобы  обнулить ситуацию и сгладить впечатление от провальных дебатов с участием Байдена.

Следующие дебаты начнутся с чистого листа и, по-видимому, будут более важными для судьбы кампании.

На мой взгляд, Трамп перед ними находится в более затруднительном положении. Его тактика дебатов основана на личных нападках и на виртуозном владении «искусством оскорблять», как сказал бы Невзоров. Но проблема в том, что политически Харрис выглядит пока что как «миссис Целлофан», и он никак не может нащупать, в чем можно было бы обвинить ее лично, помимо порочной связи с Байденом.

Владимир Пастухов, Telegram

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