«Беларуськалий» снабжал террористов из «ДНР» и «ЛНР» солью 11.09.2024, 13:19

Компания даже напрямую сотрудничала с сепаратистами.

«Беларуськалий» на протяжении пяти лет продавал техническую соль террористам из «ДНР» и «ЛНР». Это выяснили и рассказали расследователи проекта «Бюро» со ссылкой на таможенные данные и одного из поставщиков.

Сотрудничество продолжалось с 2017 по 2022 год. Речь идет о поставках минерального концентрата — галита, который применяют для очистки воды и борьбы с гололедом. Галит еще называют технической солью.

Если вначале «Беларуськалий» продавал галит торговым компаниям из «ДНР» и «ЛНР", то впоследствии крупное белорусское предприятие перешло к прямым контрактам с местной «администрацией». В частности, в 2020 году «Беларуськалий» поставил на эти оккупированные территории Украины более 3,6 тыс. тонн технической соли на сумму свыше 265 тыс. долларов. Получателем груза в таможенных декларациях указано «министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства «ДНР». В «министерстве» и «Беларуськалии» отказались от комментариев.

В 2021 и 2022 годах поставки белорусской технической соли продолжились, но уже не напрямую, а через посредника. «Беларуськалий» продавал свою продукцию донецкой компании «АСК Регион». Объемы поставок — свыше одной тысячи тонн более чем на 63 тысячи долларов. «АСК Регион» возила белорусскую продукцию в Донецк даже после полномасштабного вторжения России в Украину — в марте 2022 года.

«АСК Регион» появилась в 2019 году. Бенефициаром донецкой фирмы является уроженец Беларуси Даниил Куделко, у которого также есть российское гражданство. Он владеет донецкой фирмой через ростовскую компанию «АСК МК». Пять лет назад эта фирма тоже поставляла белорусскую техническую соль не только в Донецк, но и в Луганск. Среди покупателей — «министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства «ДНР», компании «Лугансквода» и «ЛРСК». Тогда из Беларуси в эти регионы уехало более тысячи тонн на сумму около 111 тыс. долларов.

Директор фирмы-учредителя «АСК МК» Сергей Куделко (отец Даниила Куделко) рассказал «Бюро», что они сами проявили инициативу — вышли на «Беларуськалий» и стали возить белорусскую техническую соль в «ДНР» и «ЛНР».

— Соль из Беларуси мы возили в 2016, 2018, 2019 годах. Сейчас пока не работаем. Нас не устраивают цены. Они примерно на 30−40% выше, чем у той же «Руссоли». Получается, очень дорого, — сказал Сергей Куделко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com