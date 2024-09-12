Кубраков пугает Лукашенко вторжением, как в Курской области

Кубраков пугает Лукашенко вторжением, как в Курской области13
- 12.09.2024, 9:46
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Жителей Брестской области начали готовить к заходу вооруженных групп из-за границы.
На Брестчине под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова прошли учения «Столин-2024», целью которых было «пресечение деятельности незаконных вооруженных формирований». По словам главы МВД, план мероприятия составляли «с учетом ситуации в Курской области», а главным было «обеспечить безопасность населения», чтобы «не допустить прорыва боевиков в населенные пункты», передает «Телеграф».
Иван Кубраков подчеркнул, что во время учений не только подготовили личный состав и спецтехнику, но и «провели работу с населением». Бойцы отработали действия по борьбе с диверсионными группами в нескольких локациях: как на подступах к городу, так и в его черте.
«Важно подготовить население к возможному вторжению вооруженных групп с территории сопредельных государств, отработав механизмы координации всех служб», — добавил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.