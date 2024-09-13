Storm Shadow навели на Кингисеппский машиностроительный завод в РФ 3 13.09.2024, 10:29

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ВСУ получили координаты «жирной» цели.

Для украинских защитников, которые практически получили разрешение бить ракетами Storm Shadow по РФ, уже приготовили «жирную» цель – завод в Санкт-Петербурге.

Крымские партизаны заслали агента в Кингисеппский машиностроительный завод в Санкт-Петербурге. По информации «Атеш», на объекте производят гусеничные траки для бронетехники, прицепы, дизельные генераторы, катера для спецназа.

В Telegram-канале партизан отметили, что после получения разрешения ВСУ бить ракетам Storm Shadow по территории России именно завод в Петербурге является «отличной целью для ликвидации ВПК РФ».

Агент партизан опубликовал фото нескольких локаций завода и поделились координатами 59.895927, 30.396470.

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