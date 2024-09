После дебатов 1 Андрей Пионтковский

13.09.2024, 13:07

1,840

Андрей Пионтковский

Ближайшие дни в Вашингтоне будут решающими.

Накануне дебатов я позволил себе дать две рекомендации госпоже вице-президентке:

1) постараться дистанцироваться от действующего президента Байдена;

2) максимально продемонстрировать пропутинскую предательскую линию Трампа в украинском вопросе.

Видимо, в том же ключе работал и ее предвыборный штаб и... ее оппонент.

Слова «my last name is Harris, not Biden» звучали рефреном дебатов, потому что Трамп вновь и вновь давал для них повод. Но наиболее выдающуюся работу проделал Трамп в реализации второй моей рекомендации. Харрис не понадобилось даже приводить ни одной цитаты из Трампа. Все путинское дерьмо (включая Орбана), которым годами был напичкан Трамп, вываливалось из него наружу в прямом эфире громадными пластами. Кандидат в Президенты США (и бывший Президент США) не постеснялся даже лично принять участие в ядерном шантаже США, обвиняя Байдена в том, что тот своей «безудержной поддержкой Украины поставил мир на грань ядерной войны».

Почему это так важно для кандидата Харрис?

Основные массы избирателей уже определились в своих предпочтениях. Исход выборов будут решать независимые, колеблющиеся, сомневающиеся. За их голоса предстоит бороться двум претендентам. На текущих выборах обозначился новый ситуационный кластер таких избирателей — проукраинские республиканцы. Те, кто на праймериз голосовали за Никки Хейли, те, кто предлагают Конгрессу план Победы Украины (Маккол, Роджер, Тернер) и требуют у администрации немедленно снять все ограничения на удары американским оружием вглубь России и предоставить Украине самолеты с натовскими экипажами. Неформальный лидер проукраинского двухпартийного большинства в Конгрессе Председатель комитета Палаты по иностранным делам Майкл Маккол обратился к Белому Дому с официальным письмом:

«As long as it is conducting its brutal, full-scale war of aggression, Russia must not be given a sanctuary from which it can execute its war crimes against Ukraine with impunity».

«Пока Россия ведет свою жестокую, полномасштабную агрессивную войну, ей нельзя предоставлять передышку, после которой она сможет безнаказанно совершать военные преступления против Украины».

Большего контраста с позицией официального республиканского кандидата трудно представить. Вот за голоса таких республиканцев и следует Харрис бороться.

Майкл Маккол поведал нам накануне дебатов, что он уже провел переговоры с госсекретарем Блинкеном и тот обещал ему, что в ходе своего визита в Киев 11 сентября он объявит о снятии ограничений на удары вглубь России. Но что-то помешало Блинкену выполнить свое обещание конгрессменам, и он снова попросил отсрочки до своего возвращения в Вашингтон и доклада Байдену.

Ближайшие дни в Вашингтоне решающие не только для результатов американских выборов, но и для исхода идущей в мире 4-й мировой войны. Если дедушка Байден снова прошамкает что-то о недопустимости эскалации конфликта, то чем он тогда отличается от ядерного шантажиста Трампа и зачем тогда Харрис разоблачала в ходе дебатов предательскую по отношению к Украине позицию своего оппонента?!

Тогда им обоим остается только дружно поцеловать Трампу задницу и отдать «Маньчжурскому кандидату» ключи от Белого Дома.

В ходе дебатов Харрис доказала, что она способна победить на выборах 5 ноября. Путь к этой победе — голоса проукраинских республиканцев. Маккол очень четко выразил их позицию. Если дедушка Байден мешает Харрис принять предлагаемый Макколом План Победы Украины, значит, теневое политбюро демократической партии должно помочь дедушке принять еще одно непростое решение — уйти в отставку.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com