Лукашенко как поджигатель

Лукашенко как поджигатель1
- Дмитрий Болкунец
- 13.09.2024, 13:20
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Слова диктатора нельзя воспринимать всерьез.
Лукашенко заявил, что не обсуждал с Китаем смягчение миграционной политики в отношении Польши.
Значит, что точно обсуждал. И не он, а с ним.
Миротворчество — это понятие, которое каждый понимает по-своему.
Вот и Александр Лукашенко сегодня заявил: «Я делаю все, чтобы закончить войну в регионе».
Невозможно воспринимать такие слова всерьез, когда он сам развязал гражданский конфликт в Беларуси, а затем позволил использовать страну как плацдарм для нападения на Украину.
В этом он напоминает поджигателя, который сначала устроил пожар, а потом гордо взялся тушить его, называя себя спасателем.
Дмитрий Болкунец, Telegram