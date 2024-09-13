закрыть
13 сентября 2024, пятница, 13:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко как поджигатель

1
  • Дмитрий Болкунец
  • 13.09.2024, 13:20
  • 1,034
Лукашенко как поджигатель

Слова диктатора нельзя воспринимать всерьез.

Лукашенко заявил, что не обсуждал с Китаем смягчение миграционной политики в отношении Польши.

Значит, что точно обсуждал. И не он, а с ним.

Миротворчество — это понятие, которое каждый понимает по-своему.

Вот и Александр Лукашенко сегодня заявил: «Я делаю все, чтобы закончить войну в регионе».

Невозможно воспринимать такие слова всерьез, когда он сам развязал гражданский конфликт в Беларуси, а затем позволил использовать страну как плацдарм для нападения на Украину.

В этом он напоминает поджигателя, который сначала устроил пожар, а потом гордо взялся тушить его, называя себя спасателем.

Дмитрий Болкунец, Telegram

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов
Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич