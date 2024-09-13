Лукашенко как поджигатель 1 Дмитрий Болкунец

13.09.2024, 13:20

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Слова диктатора нельзя воспринимать всерьез.

Лукашенко заявил, что не обсуждал с Китаем смягчение миграционной политики в отношении Польши.

Значит, что точно обсуждал. И не он, а с ним.

Миротворчество — это понятие, которое каждый понимает по-своему.

Вот и Александр Лукашенко сегодня заявил: «Я делаю все, чтобы закончить войну в регионе».

Невозможно воспринимать такие слова всерьез, когда он сам развязал гражданский конфликт в Беларуси, а затем позволил использовать страну как плацдарм для нападения на Украину.

В этом он напоминает поджигателя, который сначала устроил пожар, а потом гордо взялся тушить его, называя себя спасателем.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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