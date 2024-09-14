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Путин устраивает истерику

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  • Игорь Рейтерович, «Главред»
  • 14.09.2024, 8:47
  • 12,526
Путин устраивает истерику
Игорь Рейтерович

В его окружении активизировались разговоры о завершении войны.

В последние дни в обществе активно обсуждают вопрос предоставления разрешения от США Украине на применение дальнобойного оружия по территории РФ. Убежден, что мы это разрешение получим, причем это произойдет в ближайшее время. Единственное, что это разрешение не обязательно будет публичным, а может быть предоставлено в завуалированной форме. Мол, мы передаем, а Украина сама решает и использует. И именно об этом сейчас Запад и ведет активные дискуссии.

Вероятно, что о разрешении станет известно уже постфактум, когда ракеты прилетят на территорию страны-агрессора России. При этом перечень видов оружия или объектов, по которым можно будет наносить удары, будет зависеть от того, как будут вестись переговоры.

В этом контексте реакция РФ ожидаема, потому что понятно, что им нужно было как-то отреагировать. Однако россияне попали в ловушку, которую сами создали. Ведь когда Путин говорит, что разрешение на удары дальнобойным оружием по РФ будет означать войну с НАТО, то этим он нивелирует свою же ложь о войне с Альянсом, которую рассказывает уже третий год подряд. Потому это больше попытка напугать НАТО «ответными действиями», но здесь надо понять одну очень простую вещь: у России сегодня нет ни одного инструмента или механизма, который реально мог бы повлиять на эту ситуацию.

Не учитывая истерик о ядерном оружии, риск использование которого является минимальным (поскольку против этого в том числе выступают страны, которые являются партнерами России), скорее всего ситуация сведется к максимальному количеству подобных заявлений и возможной попытке нанести массированный ракетный удар по Украине, что россияне и так уже делают.

Чем быстрее на Западе поймут, что других инструментов у России нет, тем будет лучше для всех. Потому что эти пугалки в РФ уже даже самим россиянам не «заходят», что тогда говорить о других странах?!

Передача иранских баллистических ракет России - это повод, который заставил вывести дискуссию о разрешении на удары по РФ на новый уровень. Разумеется, Запад не мог просто проглотить эту историю, поскольку возможности влиять на Иран вневоенным способом сегодня в некоторой степени ограничены. С точки зрения защиты Украины - это правильное решение, поэтому передача ракет активизировала дискуссию, которая велась и раньше. Ведь украинская делегация поехала в Штаты раньше появления информации о передаче ракет Ираном. И теперь эта дискуссия вышла на финишную прямую.

Со своей стороны, Россия не останавливается в давлении на переговорный трек и две последние недели разгоняет эту тему по полной программе (хоть и со своей позиции). Не удивлюсь, если теперь РФ попытается использовать тему переговоров в пропаганде - мол, Россия не против переговоров, но Запад, наоборот, дает разрешение на удары по российской территории и принимает прямое участие в войне. Конечно, таким образом они могут попытаться повлиять, например, на позицию Китая или Индии относительно переговоров, но не думаю, что это будет иметь эффект, на который рассчитывает РФ. Поезд уже ушел, и им надо будет принимать новую реальность, в которой разрешение на нанесение ударов - это один из элементов мирного плана, принуждения к миру.

И это может стать очень серьезным стратегическим фактором ведения войны. Путин понимает, что очень много российских военных предприятий и заводов находятся в зоне поражения. Соответственно, на это надо будет реагировать, а реагировать нечем, ведь они не могут прикрыть эту территорию системами ПВО, которых в таком количестве в России нет физически.

И такое разрешение способно очень сильно изменить стратегическую расстановку, что, разумеется, активизирует в окружении Путина разговоры о завершении войны, пока ситуация не стала очень плохой для России.

Игорь Рейтерович, «Главред»

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