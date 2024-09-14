ВСУ смогли «закрыть глаза» России 2 14.09.2024, 10:43

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Игорь Луценко

Украинское небо очищено от разведывательных дронов РФ.

Очередная технологическая революция назревает в российско-украинской войне.

За последние пару месяцев украинцы сбили примерно столько же разведывательных дронов противника, сколько за все предыдущие годы войны. И потратили на это в 100 раз меньше средств, в расчете на результат.

Надеюсь, что так все пойдет и дальше и мы полностью закроем свое небо от разведывательных крыльев противника. Если они и будут залетать, то на несколько минут, не более.

Непросто описать, насколько много это будет значить для нашей войны. «Хаймарсы», дальнобойная артиллерия, вертолетчики и пилоты самолетов на аэродромах, операторы дальних БПЛА смогут дышать свободнее. Та круглосуточная охота, которую за ними сейчас осуществляют вооруженные «Искандерами» и С-300 россияне, прекратится. КАБы станут гораздо менее эффективными. Логистика в тылах станет гораздо более безопасной. «Ланцеты» не смогут наводиться дальше определенного горизонта.

Преимущество в войне получит тот, кто сумеет эффективно «закрыть глаза» противнику. Опыт украинских военных показывает, что это вполне реальная задача.

Как всегда, инициатива пришла снизу. Группы энтузиастов организовались и начали сбивать разведывательные БПЛА противника. ФПВ-коптерами, крыльями — всем, что было под рукой. Через некоторое время набили руку.

Сейчас время масштабировать лучший опыт.

Россияне пишут уже о конце своего технологического превосходства. Успеть бы.

Игорь Луценко, «Фейсбук»

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