ВСУ смогли «закрыть глаза» России

ВСУ смогли «закрыть глаза» России2
- 14.09.2024, 10:43
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Украинское небо очищено от разведывательных дронов РФ.
Очередная технологическая революция назревает в российско-украинской войне.
За последние пару месяцев украинцы сбили примерно столько же разведывательных дронов противника, сколько за все предыдущие годы войны. И потратили на это в 100 раз меньше средств, в расчете на результат.
Надеюсь, что так все пойдет и дальше и мы полностью закроем свое небо от разведывательных крыльев противника. Если они и будут залетать, то на несколько минут, не более.
Непросто описать, насколько много это будет значить для нашей войны. «Хаймарсы», дальнобойная артиллерия, вертолетчики и пилоты самолетов на аэродромах, операторы дальних БПЛА смогут дышать свободнее. Та круглосуточная охота, которую за ними сейчас осуществляют вооруженные «Искандерами» и С-300 россияне, прекратится. КАБы станут гораздо менее эффективными. Логистика в тылах станет гораздо более безопасной. «Ланцеты» не смогут наводиться дальше определенного горизонта.
Преимущество в войне получит тот, кто сумеет эффективно «закрыть глаза» противнику. Опыт украинских военных показывает, что это вполне реальная задача.
Как всегда, инициатива пришла снизу. Группы энтузиастов организовались и начали сбивать разведывательные БПЛА противника. ФПВ-коптерами, крыльями — всем, что было под рукой. Через некоторое время набили руку.
Сейчас время масштабировать лучший опыт.
Россияне пишут уже о конце своего технологического превосходства. Успеть бы.
Игорь Луценко, «Фейсбук»