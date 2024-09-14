закрыть
14 сентября 2024, суббота, 12:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ смогли «закрыть глаза» России

2
  • 14.09.2024, 10:43
  • 4,530
ВСУ смогли «закрыть глаза» России
Игорь Луценко

Украинское небо очищено от разведывательных дронов РФ.

Очередная технологическая революция назревает в российско-украинской войне.

За последние пару месяцев украинцы сбили примерно столько же разведывательных дронов противника, сколько за все предыдущие годы войны. И потратили на это в 100 раз меньше средств, в расчете на результат.

Надеюсь, что так все пойдет и дальше и мы полностью закроем свое небо от разведывательных крыльев противника. Если они и будут залетать, то на несколько минут, не более.

Непросто описать, насколько много это будет значить для нашей войны. «Хаймарсы», дальнобойная артиллерия, вертолетчики и пилоты самолетов на аэродромах, операторы дальних БПЛА смогут дышать свободнее. Та круглосуточная охота, которую за ними сейчас осуществляют вооруженные «Искандерами» и С-300 россияне, прекратится. КАБы станут гораздо менее эффективными. Логистика в тылах станет гораздо более безопасной. «Ланцеты» не смогут наводиться дальше определенного горизонта.

Преимущество в войне получит тот, кто сумеет эффективно «закрыть глаза» противнику. Опыт украинских военных показывает, что это вполне реальная задача.

Как всегда, инициатива пришла снизу. Группы энтузиастов организовались и начали сбивать разведывательные БПЛА противника. ФПВ-коптерами, крыльями — всем, что было под рукой. Через некоторое время набили руку.

Сейчас время масштабировать лучший опыт.

Россияне пишут уже о конце своего технологического превосходства. Успеть бы.

Игорь Луценко, «Фейсбук»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов