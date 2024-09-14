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У Медведева случилось новое «обострение»

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  • 14.09.2024, 12:01
  • 1,224
У Медведева случилось новое «обострение»
Дмитрий Медведев

После сообщений в СМИ о согласии США на удары дальнобойным оружием по РФ.

На фоне новостей о том, что Украине могут разрешить бить дальнобойным западным оружием по РФ, в Кремле случилась паника. Пока глава РФ Владимир Путин обещает «принять соответствующие меры», его «правая рука» Дмитрий Медведев скатился в ядерные угрозы. Новую порцию ядерных «страшилок» зампредседателя Совбеза России опубликовал в Telegram утром 14 сентября, передает Dialog.UA.

В начале своего поста он признал, что путинский режим «много говорит об оружии массового поражения, но ничего не делает». Медведев утверждал, что «ядерный конфликт никому не нужен» и прочее. Однако к концу он потерял всякую адекватность — начал оскорблять Запад и угрожать стереть с лица Земли столицу Украины. Он, в частности, намекнул, якобы РФ может применить и некие «новые средства доставки в неядерном оснащении», не уточняя, что это может быть. «Любому терпению приходит конец… И вот тогда все. Гигантское серое расплавленное пятно на месте мати городом русскымъ. Holy shit! It's impossible, but it happened (Черт! Это невозможно, но это случилось — англ.)», — написал кремлевский «ястреб».

Такую реакцию у представителя путинского режима вызвали сообщения СМИ о том, что США могли снять с Украины ограничения по применению дальнобойных западных ракет по территории РФ. Официального Вашингтон пока не спешит это подтверждать.

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