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В Польше и Чехии фиксируют серьезные наводнения

  • 14.09.2024, 17:46
В Польше и Чехии фиксируют серьезные наводнения

После сильных дождей.

В Чехии и соседней Польше зафиксированы наводнения, вызванные сильными ливнями, которые продолжались всю ночь, сообщает «Европейская правда».

Силы по чрезвычайным ситуациям в обеих странах готовились к непогоде с пятницы.

Сильные дожди в Чехии вызвали подъем уровня воды в реке Эльба. Власти объявили третий уровень опасности наводнения для около 20 рек и ручьев.

Село Микуловице возле польской границы было затоплено рано утром.

В южном городе Ческе Будейовице спасатели с вечера пятницы устанавливают противопаводковые барьеры вдоль рек Малой и Влтавы.

В Праге полным ходом идет подготовка к ожидаемому разливу Влтавы, вдоль берегов реки возводятся противопаводковые барьеры, также приостановлено судоходство.

По прогнозам метеорологов, уровень воды в реках Чехии продолжит повышаться в течение выходных.

В то же время на юго-западе Польши в Опольском воеводстве вышла из берегов река Бяла-Глухоласка.

Около 400 жителей села Глухолазы, что вблизи чешского города Микуловице, пришлось эвакуировать.

Министр внутренних дел Томаш Семоняк посетил место происшествия. По его словам, в село было направлено около 100 спасателей и 60 полицейских.

Часть жителей села Моров также пришлось эвакуировать, поскольку там вышла из берегов река Мора. В целом пожарная служба отреагировала на 400 вызовов в регионе.

Польский метеорологический институт ожидает, что дожди продолжатся.

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