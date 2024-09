Найдены люди с самыми здоровыми сердцем и мозгом в мире 1 15.09.2024, 12:16

2,144

В чем их секрет?

84-летняя Мартина Канчи Нейт ловко пробирается сквозь заросли боливийских джунглей — наша команда не успевает за ней, и мы просим ее сделать остановку, пишет Би-би-си.

За 10 минут она быстро выкапывает три куста маниоки и двумя взмахами ножа срезает плоды подорожника (местная разновидность банана). Затем она взваливает свой тяжелый урожай на спину и уходит со своего чако (участок земли, на котором выращивают маниоку, кукурузу, бананы и рис) в сторону дома.

Мартина — представитель коренного народа цимане, живущего в изоляции на берегу Амазонки, в 600 км от столицы Боливии Ла-Паса.

Ее энергичность — обычное дело для пожилых цимане. Ученые пришли к выводу, что у этого племени самая здоровая сердечно-сосудистая система в мире, а их мозг стареет медленнее, чем у жителей Северной Америки или Европы.

Племя насчитывает около 16 тысяч человек. Как и их предки, они живут охотой, собирательством, ловлей рыбы и выращиванием съедобных культур.

Ученые давно изучают здоровье этого народа и сделали немало неожиданных открытий.

Цимане ведут активный образ жизни — охотятся, занимаются сельским хозяйством и плетут крыши для своих домов.

Они проводят в сидячем положении менее 10% дня, в то время как жители развитых городов сидят примерно 54% времени.

Охота у цимане длится более восьми часов, за которые они проходят в среднем 18 км.

Племя живет на реке Маники. Оттуда до ближайшего города около 100 км на лодке. У них весьма ограниченный доступ к обработанным пищевым продуктам, алкоголю и сигаретам.

Исследователи выяснили, что жир составляет 14% от среднего ежедневного рациона цимане, по сравнению, например, с 34% в Соединенных Штатах. Они едят много клетчатки, и 72% потребляемых ими калорий поступает из углеводов.

Белковую часть диеты цимане составляет мясо животных, на которых они охотятся (в основном, птицы и обезьяны), и рыба. Пищу обычно не жарят.

Коренные жители Амазонии привлекли внимание ученых из Калифорнийского университета, которые заметили, что пожилые цимане не страдают старческими болезнями — гипертонией, сахарным диабетом или проблемами с сердцем.

Обычно с годами накопление в организме жиров и других веществ приводит к образованию холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов, что вызывает атеросклероз.

Ученые решили провести компьютерную томографию 705 представителей цимане в возрасте старше 40 лет и обнаружили, что у тех самый низкий уровень атеросклероза коронарных сосудов среди всех известных науке популяций. А также очень низкий уровень сердечных заболеваний.

«Артерии 75-летнего цимане такие же, как и у 50-летнего американца», — говорит профессор Каплан из Калифорнийского университета

Новое исследование, опубликованное в 2023 году в журнале Proceedings of the National Academy of Science, показало, что у пожилых цимане атрофия мозга на 70% меньше, чем у людей того же возраста в промышленно развитых странах, таких как Великобритания, Япония и США.

«Мы не зафиксировали ни одного случая болезни Альцгеймера среди всего взрослого населения племени», — говорит боливийский врач Даниэль Эйд Родригес.

Однако не всегда удается определить точный возраст этих людей, так как из-за нехватки образования у них есть проблемы со счетом.

Цимане объясняют, что даты их рождения базируются на записях, сделанных в разное время христианскими миссиями, посещающими их регион, или на том, как долго они знают друг друга.

Ученые, с другой стороны, делают свои расчеты относительно возраста взрослых цимане, исходя из возраста их детей.

Согласно записям, одной из местных женщин Хильде — 81 год, но нам она рассказала, что ее семья недавно зарезала свинью, чтобы отпраздновать «100-летие или около того».

Хуан, который утверждает, что ему 78 лет, берет нас с собой на охоту. У него живые глаза, сильные руки и совсем нет седых волос. Мы наблюдаем, как он ловко преследует маленького таясу (подвид диких свиней).

Однако он признается, что возраст дает о себе знать: «Тело больше не слушается. Я больше не охочусь долго — максимум два дня».

Мартина соглашается с ним. Женщины цимане обычно плетут крыши для своих домов из джатата, растения, которое растет глубоко в джунглях. Чтобы найти его, Мартине приходится идти три часа туда и три часа обратно со связками веток на спине.

«Я делаю это один-два раза в месяц и чувствую, что это дается мне все труднее», — жалуется Мартина.

Однако многие из этих коренных жителей Амазонии не доживают до старости. В начале исследования племени средняя продолжительность жизни цимане составляла 45 лет, а сейчас увеличилась до 50.

Исследователи расспрашивали женщин племени об их семьях.

Одна из них рассказала, что у нее было шестеро детей, пятеро из них умерли. Другая родила 12 детей, четверо умерли. Еще одна говорит, что она похоронила троих детей, но девять живы.

«Те, кто дожил до 80 лет, в детстве перенесли множество болезней и инфекций», — объясняет доктор Эйд.

Исследователи считают, что все цимане на протяжении своей жизни заражены глистами или подобными паразитами. Они также обнаружили у представителей племени высокий уровень патогенов и воспалений, это позволяет предположить, что организмы цимане постоянно борются с инфекциями.

В этой связи ученые задались вопросом, могут ли ранние инфекции быть еще одним фактором, положительно влияющим на здоровье племени, помимо питания и физических нагрузок.

Однако образ жизни цимане постепенно меняется.

Хуан говорит, что ему не удавалось охотиться на крупных животных в течение нескольких месяцев. Лесные пожары в конце 2023 года уничтожили почти два миллиона гектаров джунглей.

«Огонь заставил животных уйти», — жалуется Хуан.

Он начал разводить крупный рогатый скот и показывает нам четырех быков, которые, как он надеется, обеспечат мясом его семью.

Еще одним шагом на пути к переменам стало то, что появившиеся у цимане моторные лодки облегчают им доступ к рынкам и таким продуктам, как сахар, мука и масло.

Это также означает, что теперь они гребут меньше, чем раньше, а гребля является одной из самых сложных физических нагрузок.

Двадцать лет назад случаев диабета среди цимане почти не было, сейчас они начинают появляться, и уровень холестерина тоже вырос среди молодого населения, отмечают исследователи.

«Любое небольшое изменение в их привычках влияет на маркеры здоровья», — объясняет доктор Эйд.

Присутствие исследователей за последние 20 лет также повлияло на жизнь племени. Ученые обеспечили им доступ к медицинскому обслуживанию, от операций по удалению катаракты до лечения переломов и укусов змей.

К старости цимане относятся с юмором.

«Я не боюсь смерти, — говорит Хильда, смеясь. — Они собираются похоронить меня, я лягу и просто буду тихо лежать».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com