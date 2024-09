Россия – «город-спутник» Китая 2 Александр Немец

На путинский режим надвигаются поражение в Войне и распад РФ.

12 сентября появилось краткое сообщение агентства Reuters: посол Украины в Америке Валерий Чалый заявил, что, скорее всего, в октябре Владимир Зеленский и Си Цзиньпин встретятся в Пекине. Тут же последовали многочисленные отклики киевских каналов.

Новость серьезная, но это лишь общая характеристика ситуации. Да Китай теперь занимает нейтральную ситуацию в Войне и продолжает поворачиваться к Украине. Кстати, в Китае очень умеют ценить мужество. И оценили мужество ВСУ.

Теперь перейдем к самому существенному. С середины августа по 12 сентября произошло довольно резкое падение мировых цен на нефть. Точнее, в США цена на нефть WTI упала с 78 долларов за баррель 13 августа до 65 долларов за баррель 10 сентября. Это рекорд падения цен на WTI, пожалуй, с лета 2021 года!

И цена на заправках на «стандартный 92-й» бензин у нас, в западных пригородах Миннеаполиса, упала за это время с 3,49 доллара за галлон до 2,99 доллара за галлон. Совсем как в июле 2021 года! (Лучше не вспоминать, что было после, в последние месяцы перед Войной и особенно после начала Войны, до конца 2022 года.)

Но почему? Последние годы, даже много лет (если не считать ковид и Войну) мировую цену на нефть, в основном, определяли (по мнению лучших экспертов) два фактора: производство и экспорт нефти США, и импорт нефти Китаем.

Здесь и произошел «сбой» определивший падение цен на нефть и нефтепродукты. В первой половине 2024 года Китай переработал 360,0 миллионов тон сырой нефти, на 0,4% меньше против первой половине 2023 года. Стоит отметить, что такой спад произошел впервые за многие годы. В этот период произвел около 105 миллионов тон нефти, на 2% больше против первой половины 2023 года. Но существенно упал импорт нефти!

Точнее, с января по май 2024 года Китай перерабатывал 61-63 миллион тон нефти в месяц, а в июне-июле переработка упала до менее 58,5 миллионов тон в месяц, на 4,5% ниже против июня-июля 2023 года. Очевидно, ситуация не выправилась и в августе-сентябре. Отсюда и серьезное падение мировых цен.

Посмотрим теперь на источник, содержащий полные данные, включая таблицу, о китайском импорте нефти из каждой страны в первой половине 2024 года.

Если коротко, то в июне Китай сократил общий импорт нефти примерно на 4% против июня 2023 года, а импорт нефти из РФ упал на 20% против июня 2023 года, до 8,43 миллиона тон. Это составило около 18% всего импорта Китая (смотрите таблицу).

В общем, Китай перешел от наращивания импорта нефти (этим Китай занимается уже больше 30 лет) к постепенному его сокращению. Очень хорошо! И Россия первой это сильно почувствовала. Цены не нефть падают, российский экспорт нефти тоже падает. Просто отлично! Думаю, нет нужды в экономическом анализе.

А вот другой важнейший факт. Наконец начинается строительство города-спутника Владивостока. Явно для китайцев.

Стоимость строительства города-спутника Владивостока, «согласно мастер-плану», составляет 970 миллиардов рублей, включая госбюджетные инвестиции под 300 миллиардов. И возведение первых объектов начнется в 2025 году.

Так сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков: «Это дорогой проект, и мы сейчас работаем, чтобы его стоимость выросла, (!) но за счет частных инвестиций, а бюджетные инвестиции сократились». Министр отметил, что мастер-план строительства города-спутника Владивостока рассчитан до 2036 года. «Для нас важно взять с места в карьер», – уточнил Чекунков.

Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ РФ и ООО «Про Город». По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР (Территория Опережающего Развития) «Приморье» общей площадью 1,4 тысячи гектаров. «Градостроительный потенциал проекта» оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Я пару писал об этом проекте в 2021 году, когда бывший министр обороны РФ Шойгу усиленно продвигал строительство «города-спутника» в Приморье. И уже тогда было ясно, что все это для китайцев, будет большой Chinatown рядом с Владивостоком. И вот проект становится реальностью в режиме «с места в карьер».

Разумеется, Китай (приграничные провинции Хэйлунцзян и Цзилинь) вложит несколько миллиардов долларов в данный проект. И число китайцев постоянно проживающих (без официальной регистрации) в Приморье вырастет (моя оценка) с нынешних 250-300 тысяч до 500 тысяч или больше через 2-3 года.

На путинский режим надвигаются поражение в Войне и распад РФ. А Китай от этого только выиграет и станет хозяином ряда регионов бывшей РФ и в первую очередь Приморья.

И, так сказать, на десерт. Посмотрите ролик канала УНИАН.

В Америке говорят «what goes around comes around» – что посеешь, то и пожнешь.

Александр Немец, kasparov.ru

