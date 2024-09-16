ФБР расследует новое покушение на Трампа
- 16.09.2024, 7:39
Нападавший задержан.
ФБР сообщило, что «расследует то, что выглядит как покушение на убийство» кандидата в президенты США Дональда Трампа в его гольф-клубе во Флориде.
Об этом сообщает CNN.
В воскресенье, 15 сентября, в штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии заявили, что вблизи Дональда Трампа стреляли, однако он находится в безопасности.
Чуть позже офис шерифа округа Мартин взял под стражу вероятного подозреваемого, который, как полагают, был связан с инцидентом со стрельбой.
Сам Дональд Трамп заявил, что он не получил ранений во время стрельбы.
Как сообщило Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, подозреваемый в стрельбе был идентифицирован как Райан Уэсли Рут.
Рут якобы был вооружен штурмовой винтовкой возле Trump International Golf Club, когда экс-президент США играл в гольф во второй половине дня.
По словам представителей правоохранительных органов, подозреваемый якобы смог просунуть дуло винтовки сквозь ограждение. Он был на расстоянии 300−500 ярдов от Трампа, когда секретная служба заметила Рута и открыла огонь. Мужчина смог убежать, но позже был арестован.
Этот инцидент стал вторым покушением на жизнь бывшего президента за последние два месяца.