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ФБР расследует новое покушение на Трампа

  • 16.09.2024, 7:39
ФБР расследует новое покушение на Трампа

Нападавший задержан.

ФБР сообщило, что «расследует то, что выглядит как покушение на убийство» кандидата в президенты США Дональда Трампа в его гольф-клубе во Флориде.

Об этом сообщает CNN.

В воскресенье, 15 сентября, в штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии заявили, что вблизи Дональда Трампа стреляли, однако он находится в безопасности.

Чуть позже офис шерифа округа Мартин взял под стражу вероятного подозреваемого, который, как полагают, был связан с инцидентом со стрельбой.

Сам Дональд Трамп заявил, что он не получил ранений во время стрельбы.

Как сообщило Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, подозреваемый в стрельбе был идентифицирован как Райан Уэсли Рут.

Рут якобы был вооружен штурмовой винтовкой возле Trump International Golf Club, когда экс-президент США играл в гольф во второй половине дня.

По словам представителей правоохранительных органов, подозреваемый якобы смог просунуть дуло винтовки сквозь ограждение. Он был на расстоянии 300−500 ярдов от Трампа, когда секретная служба заметила Рута и открыла огонь. Мужчина смог убежать, но позже был арестован.

Этот инцидент стал вторым покушением на жизнь бывшего президента за последние два месяца.

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