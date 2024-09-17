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Взрывы на российском аэродроме «Энгельс»: эксперт рассказал о возможных последствиях

  • 17.09.2024, 13:40
  • 3,148
Взрывы на российском аэродроме «Энгельс»: эксперт рассказал о возможных последствиях

Украина получит «серьезный отдых»?

Продолжается война в Украине, и в районе аэродрома «Энгельс» Саратовской области России местные жители слышали взрывы. Стали известны возможные последствия инцидента.

Прокомментировал взрывы военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV.

«Любой удар по аэродрому, если он был успешный - это на какое-то время дает достаточно серьезный отдых для всей Украины с точки зрения обстрелов. Наиболее вероятно сейчас - нет никаких сообщений - целью могут быть склады боеприпасов, горюче-смазочные склады. Поскольку самолеты можно относительно быстро перебрасывать. И если они становятся целью - это обычно или борта, которые не летают, или которые каннибализируют, то есть разбирают», - сказал Нарожный.

Он также прокомментировал информацию о том, что Россия укладывает автомобильные шины на свои самолеты, которые расположены на аэродромах. По словам эксперта, таким образом РФ пытается в первую очередь уберечь свои самолеты от обломков украинских дронов.

«Потому что в самолетах этот боекомплект, он начинен обломками. И просто попасть в топливный бак, чтобы поджечь самолет - это сделать довольно сложно. А если этот БПЛА взрывается рядом с самолетом и у него есть большое количество обломков - это для самолета означает год капитального ремонта. Это надо будет менять электронику, проводку. А если эти обломки попадут в шину - это просто обезопасит самолет от обломков», - добавил Нарожный.

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