Сыновья Трампа и Кеннеди написали пророссийскую колонку
- 18.09.2024, 11:30
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В ней они пугают мир «ядерной катастрофой».
Администрация президента США должна незамедлительно приступить к прямым переговорам с Россией, чтобы закончить войну в Украине. Об этом в своей совместной колонке для The Hill заявили независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший и сын бывшего американского лидера Дональд Трамп-младший.
Авторы публикации выразили озабоченность сообщениями о том, что «Белый дом рассматривает возможность разрешить Украине удары дальнобойным оружием по России». И пугают риском ядерной катастрофы большей, чем когда-либо со времен Карибского кризиса».
По их мнению, администрация США должна сосредоточиться на поиске дипломатического выхода из войны в Украине, но вместо этого проводит политику, которую Россия «будет расценивать как акт войны».