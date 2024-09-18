В Норвегии электрокаров стало больше, чем бензиновых машин 18.09.2024, 20:40

По этому показателю страна стала первой в мире.

Норвегия стала первой страной в мире, где число электрокаров превысило число бензиновых автомобилей. Это говорится в отчете Информационного совет по дорожному движению Норвегии (OFV), опубликованном в среду, 18 сентября. Прогнозируется, что к 2026 году электрических машин в стране также станет больше, чем дизельных.

На сегодняшний день, по данным OFV, из примерно 2,87 млн автомобилей, зарегистрированных в Норвегии, почти миллион — дизельные, 754 303 - электрические, 753 905 — бензиновые. Еще 364 388 машин — гибридные.

Согласно прогнозу OFV, к 2030 году общее количество легковых автомобилей в Норвегии увеличится до примерно 3,1 млн. При этом за последние двадцать лет более миллиона бензиновых машин были выведены из норвежского автопарка и заменены в основном электрокарами. «То же самое произойдет и с дизельными автомобилями», - говорится в отчете.

В июне 2023 года в Европейском Союзе было впервые продано больше электромобилей (158 тысяч, или 15,1%), чем машин с дизельными двигателями (139,6 тысяч, или 13,4%). На первом месте тогда оказались бензиновые автомобили (36% продаж), на втором — гибридные (24%).

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