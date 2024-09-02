Путин едет в Монголию с дарами

Путин едет в Монголию с дарами3
- Леонид Невзлин
- 2.09.2024, 13:18
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По старой русской традиции.
Путин свято чтит и блюдет русские воинские традиции.
Одна из них — поездки русских князей к монгольскому великому хану с как можно более богатыми дарами (не только в Золотую Орду, но и в саму Монголию, в Каракорум). Следуя этому славному обычаю предков, Путин отправляется в Монголию, чтобы положить к монгольским ногам большие скидки на нефть (интересно, не татарскую ли?) и газ — и получить взамен благоволение.
Далеко не все русские князья, правда, благополучно возвращались из таких поездок.
У Путина тоже мог бы быть шанс последовать и этой части древней традиции — вместо возвращения в Москву попасть в полон и отправиться в Гаагу. Но ханы пошли не те.
Леонид Невзлин, Telegram