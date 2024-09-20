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Путин получил новый удар в спину

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  • 20.09.2024, 10:29
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Путин получил новый удар в спину

Крупнейший покупатель угля в Азии отказался работать с Россией.

Один из крупнейших тайваньских импортеров угля — компания Taiwan Cement Corporation (TCC) — объявил о полном прекращении сотрудничества с Россией.

Компания TCC, которая покупала топливо в России для своей электростанции Хопинг, с сентября решила отказаться от новых контрактов. Последняя партия российского угля прибудет в Тайвань в октябре, сообщает The Moscow Times.

Как говорится в материале, потеря крупного тайваньского клиента сулит новые проблемы российским угольщикам, которые по итогам января-июля уже потеряли почти 12% экспорта. Главный покупатель — Китай — снизил импорт на 8%.

Падение продолжается, дно близко. Доналоговая прибыль угольной отрасли России обвалилась на 97%

По итогам первого полугодия российская угольная промышленность, включающая более 30 моногородов и 650 тысяч занятых (с учетом смежных предприятий), стала убыточной. По официальным данным, ее сальдированный финансовый результат составил минус 7,1 млрд рублей ($77 млн). В целом, отмечает издание, убыточными стали более половины российских угольных компаний.

Ранее сообщалось, что Тайвань, который не присоединился к западным санкциям против РФ, входил в пятерку крупнейших импортеров российского угля. За год с весны 2023-го он закупил более 10 млн тонн. Таким образом, Россия обеспечила почти пятую часть всего угольного импорта Тайваня.

По оценкам Centre for Research on Energy and Clean Air, с начала войны РФ против Украины Тайвань потратил $3,5 млрд на закупки российского угля. На его долю пришлось около 5% всего угольного экспорта России. Причем в этом году поставки увеличились на 30% по сравнению с 2023 годом и в 1,5 раза — с 2022-м

Индия, на которую приходится около трети российского угольного экспорта, за март-май сократила закупки на 22% - до 6,76 млн тонн. Также упал экспорт в Турцию, Южную Корею и Японию.

Китай, крупнейший покупатель российского сырья, ввел импортную пошлину на уголь, которая не распространяется на других поставщиков — Индонезию и Австралию, которые входят в зону свободной торговли с КНР.

Кроме того, крупнейшая металлургическая компания Индии отказалась покупать российский уголь.

В июне 2024 года сообщалось о том, что прибыль угольной отрасли РФ, одной из крупнейших сырьевых отраслей экономики, за год упала на 93%.

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