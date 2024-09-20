Феноменальная операция в Тверской области: как российская ПВО пропустила удар по Торопцу

Феноменальная операция в Тверской области: как российская ПВО пропустила удар по Торопцу1
- 20.09.2024, 16:50
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ВСУ показали высочайший уровень координации.
Силы обороны Украины провели в Тверской области РФ операцию на высоком уровне. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил авиационный эксперт Константин Криволап.
Он обратил внимание, что в сводке Министерства обороны РФ по поводу ночи 18 сентября о Тверской области ничего не говорилось.
«А потом вышел вот этот их местный губернатор и под звуки канонады сказал, что все посбивали, просто какое-то страшное украинское оружие, называется обломки, вот эти обломки попадали и сожгли наш склад. На самом деле, судя по каким-то там разным комментариям, в атаке участвовало около 100 наших беспилотников, и они заходили каждый со своей задачей. И, очевидно, были задачи отвлечения средств ПВО, то есть вызывания огня на себя. Может быть, были задачи уничтожения каких-то средств ПВО, потому что, судя по всему, окончательная атака производилась там либо дроном-ракетой «Паляниця», либо действующим «Нептуном», либо ожидаемым «Сапсаном», но что-то из более-менее серьезной боевой части там присутствовало», — сказал Криволап.
По его мнению, если рассчитанное на ядерный удар перекрытие провалилось, значит, там находились такие средства воздействия, которые смогли эти перекрытия продавить и уничтожить.
«Поэтому, скорее всего, это такая очень сложная, феноменально сложная, но очень хорошо организованная операция. И наши Силы обороны в последний там какой-то период, наверное, больше полгода, месяцев восемь, показывают высокий уровень координации и организации подобных операций. И если там еще где-то на сухопутных войсках есть проблемы по координации, по взаимодействию, то здесь показано высочайший уровень этой координации. Потому что тут были задействованы и разведчики, и легалы, и нелегалы, и агентурная разведка, и космические системы наблюдения, и что-то еще было задействовано, потому что операция проведена безукоризненно», — сказал Криволап.
Эксперт подчеркнул: оказалось, что при правильной организации операции нет системы ПВО, которую нельзя обойти.