Россияне устроили драку с арматурой и битами из-за бензина 14.07.2026, 4:58

Видео.

Топливный кризис в России продолжает набирать обороты, а россияне всё чаще выясняют, кому достанется бензин, с помощью арматуры и бейсбольных бит.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись, на которой житель Пензенской области запечатлел массовую драку мужчин на одной из автозаправочных станций региона.

В подписи к видео также отмечается, что во временно оккупированном Крыму литр бензина уже стоит 279 рублей, а ситуацию кратко описывают словами: «Бизнес остановился, туризм закончился».

Эти кадры стали очередным свидетельством того, как проблемы с топливом в РФ всё чаще заканчиваются стычками и драками прямо на АЗС.

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