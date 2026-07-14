Россияне устроили драку с арматурой и битами из-за бензина
- 14.07.2026, 4:58
Видео.
Топливный кризис в России продолжает набирать обороты, а россияне всё чаще выясняют, кому достанется бензин, с помощью арматуры и бейсбольных бит.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись, на которой житель Пензенской области запечатлел массовую драку мужчин на одной из автозаправочных станций региона.
В подписи к видео также отмечается, что во временно оккупированном Крыму литр бензина уже стоит 279 рублей, а ситуацию кратко описывают словами: «Бизнес остановился, туризм закончился».
Эти кадры стали очередным свидетельством того, как проблемы с топливом в РФ всё чаще заканчиваются стычками и драками прямо на АЗС.