Более 25 стран готовы направить войска в Украину
- 14.07.2026, 5:46
После прекращения огня.
Более 25 стран готовы разместить свои войска в Украине после прекращения огня для обеспечения мира.
Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера после встречи Коалиции желающих в Париже, о чем сообщает «Укринформ».
По словам Стармера, уже подготовлены четкие планы создания многонациональных сил. Участие в них готовы принять более 25 стран.
Эти силы смогут развернуться в течение нескольких дней после установления режима прекращения огня. Их главная задача — помочь обеспечить мир в Украине.
«Сейчас у нас есть четкие планы по созданию многонациональных сил в Украине в составе более 25 стран, готовых к развертыванию в течение нескольких дней, чтобы помочь гарантировать мир, когда будет установлен режим прекращения огня», — заявил Стармер.
Премьер также сообщил, что партнеры согласовали более широкий пакет гарантий безопасности. Речь идет о надежных и юридически обязательных решениях, согласованных ранее в Париже.
Стармер отметил, что эта встреча стала для него последней в формате Коалиции желающих. В то же время он заверил, что следующее правительство Великобритании продолжит поддержку Украины.