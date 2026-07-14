Более 25 стран готовы направить войска в Украину 14.07.2026, 5:46

После прекращения огня.

Более 25 стран готовы разместить свои войска в Украине после прекращения огня для обеспечения мира.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера после встречи Коалиции желающих в Париже, о чем сообщает «Укринформ».

По словам Стармера, уже подготовлены четкие планы создания многонациональных сил. Участие в них готовы принять более 25 стран.

Эти силы смогут развернуться в течение нескольких дней после установления режима прекращения огня. Их главная задача — помочь обеспечить мир в Украине.

«Сейчас у нас есть четкие планы по созданию многонациональных сил в Украине в составе более 25 стран, готовых к развертыванию в течение нескольких дней, чтобы помочь гарантировать мир, когда будет установлен режим прекращения огня», — заявил Стармер.

Премьер также сообщил, что партнеры согласовали более широкий пакет гарантий безопасности. Речь идет о надежных и юридически обязательных решениях, согласованных ранее в Париже.

Стармер отметил, что эта встреча стала для него последней в формате Коалиции желающих. В то же время он заверил, что следующее правительство Великобритании продолжит поддержку Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com