Кричали и убегали: появились первые кадры взрывов в Торопце 21.09.2024, 8:19

Видео снято в момент сокрушительного удара.

Жители города Торопец Тверской области РФ остро отреагировали на взрывы, которые 18 сентября начались на складах 107 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ). На кадрах, снятых в первые минуты после инцидента, слышны громкие возгласы и видно стремительное бегство. О деталях чрезвычайного происшествия, которое произошло на расстоянии 500 км от Украины, рассказали в Telegram-канале Astra.

Авторы канала вечером 20 сентября опубликовали видео, полученное от жителя Торопца, имя которого не указывается. Человек, приславший кадры, уверяет, что это первые мгновения после возможных прилетов по арсеналу ВС РФ. Видим, как вдали поднимается вверх столб огня, а на переднем плане — россияне, которые убегают от опасности. Слышно, как они подгоняют друг друга, громко кричат и бегут все быстрее.

В заметке также рассказали о впечатлениях граждан РФ после того, как стало безопасно, взрывы утихли и они вернулись домой. Они утверждают, что в помещениях повылетали окна, разбита мебель и бытовая техника. Уже 19 сентября, через сутки после инцидента, в населенном пункте открылись магазины и россияне попытались вернуться к спокойной жизни. Согласно официальной информации от российских властей, получили ранения 13 человек, погибших якобы нет. Также не понятна судьба солдат ВС РФ, которые проживали вплотную к складам в в/ч 54169: официально считается, что их эвакуировали и никто не пострадал.

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