Секретная служба США признала свои ошибки во время первого покушения на Трампа
- 21.09.2024, 8:44
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Было самодовольство со стороны некоторых агентов.
Расследование Секретной службы США выявило пробелы в коммуникации и недостаточную осмотрительность в преддверии июльской попытки убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания.
Об этом сообщает Reuters.
«Было самодовольство со стороны «некоторых агентов», что привело к нарушению протоколов безопасности», - сказал журналистам в пятницу исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу, добавив, что сотрудники агентства будут привлечены к ответственности.
«Эти наказания будут применены в соответствии с нашим дисциплинарным процессом», - сказал Роу, отказавшись предоставить детали.
Он защитил действия Секретной службы во время второй попытки убийства Трампа в его гольф-клубе во Флориде в воскресенье. В этом случае агент Секретной службы выстрелил в подозреваемого после того, как заметил винтовку.
«Похоже, что эти агенты быстро принимали решения и принимали правильные решения», - сказал он.
Роу сказал, что Трамп получает такой же уровень защиты как президент Джо Байден и кандидат в президенты от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис.
Внутреннее расследование Секретной службы выявило пробелы в коммуникации между государственными и местными правоохранительными органами. Охрана Трампа не знала, что государственные и местные правоохранительные органы преследуют подозрительное лицо, впоследствии открывшее огонь.