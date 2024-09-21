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Секретная служба США признала свои ошибки во время первого покушения на Трампа

  • 21.09.2024, 8:44
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Секретная служба США признала свои ошибки во время первого покушения на Трампа

Было самодовольство со стороны некоторых агентов.

Расследование Секретной службы США выявило пробелы в коммуникации и недостаточную осмотрительность в преддверии июльской попытки убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания.

Об этом сообщает Reuters.

«Было самодовольство со стороны «некоторых агентов», что привело к нарушению протоколов безопасности», - сказал журналистам в пятницу исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу, добавив, что сотрудники агентства будут привлечены к ответственности.

«Эти наказания будут применены в соответствии с нашим дисциплинарным процессом», - сказал Роу, отказавшись предоставить детали.

Он защитил действия Секретной службы во время второй попытки убийства Трампа в его гольф-клубе во Флориде в воскресенье. В этом случае агент Секретной службы выстрелил в подозреваемого после того, как заметил винтовку.

«Похоже, что эти агенты быстро принимали решения и принимали правильные решения», - сказал он.

Роу сказал, что Трамп получает такой же уровень защиты как президент Джо Байден и кандидат в президенты от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис.

Внутреннее расследование Секретной службы выявило пробелы в коммуникации между государственными и местными правоохранительными органами. Охрана Трампа не знала, что государственные и местные правоохранительные органы преследуют подозрительное лицо, впоследствии открывшее огонь.

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