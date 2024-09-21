Суд не стал арестовывать сооснователя Wildberries Бакальчука из-за стрельбы возле Кремля 21.09.2024, 14:10

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Следователи не нашли «состава преступления».

Суд не стал арестовывать сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука в рамках расследования по делу о стрельбе в центре Москвы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на самого Бакальчука и его адвокатов.

Ранее появилась информация об аресте бизнесмена, однако сам он заявил изданию, что в настоящий момент находится дома. Слова Бакальчука «Коммераснту» подтвердили и его адвокаты, пояснив, что следователи не нашли состава преступления в действиях предпринимателя. Причины этого представители сооснователя Wildberries рекомендовали уточнять в Следственном комитете, однако «Ъ» не удалось оперативно получить комментарии в СКР.

При этом другие источники издания в правоохранительных органах полагают, что «вопрос по Бакальчуку еще до конца не закрыт», отмечая: оперативно-следственные мероприятия в его отношении продолжаются.

Накануне ГСУ СКР по Москве предъявило Бакальчуку обвинения по ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство). По данным статьям ему грозило тюремное заключение вплоть до пожизненного. Всего по делу о стрельбе в офисе Wildberries в настоящий момент арестованы 30 человек.

Стрельба в центре Москвы произошла 18 сентября, когда группа из 20–30 человек атаковала офис Wildberries, находящийся в 900 метрах от Кремля, в бизнес-центре «Романов Двор». Нападавшие разбили стекла, после чего началась перестрелка. В результате инцидента погибли два человека — охранник и сотрудник бизнес-центра, а еще 10 человек получили ранения. Среди пострадавших оказались трое бойцов ММА из Чечни: Абубакар Местоев, Рашид Кодзев и Умар Чичаев. На фотографиях в социальных сетях Чичаев запечатлен в форме СОБР Росгвардии рядом с Рамзаном Кадыровым и другими влиятельными чеченскими чиновниками.

На место происшествия вместе с нападавшими прибыл и Владислав Бакальчук, супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук. Ранее он назвал объединение Wildberries с рекламным оператором Russ Outdoor «рейдерским захватом» и обратился за поддержкой к Рамзану Кадырову. По его словам, он прибыл на переговоры по поводу остановки строительства складов, но конфликт возник, когда его не пустили в офис.

Татьяна Бакальчук опровергла версию мужа, заявив, что он пытался организовать рейдерский захват. Также она отметила, что никакие переговоры в тот день не планировались.

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