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Появились спутниковые снимки последствий атаки ВСУ на склады боеприпасов в России

  • 21.09.2024, 17:29
Появились спутниковые снимки последствий атаки ВСУ на склады боеприпасов в России

Фотофакт.

Спутники NASA зафиксировали масштабные пожары на складах боеприпасов в Торопце Тверской области и возле Тихорецка Краснодарского края России после украинских ударов.

По состоянию на субботу, 21 сентября, это подтверждают данные карты пожаров, разработанной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Проект «Схемы» также показал спутниковые снимки последствий удара.

Крупные возгорания зафиксированы на складе в 15 км к югу от Торопца. Также продолжается пожар на складе в нескольких километрах к востоку от города, который был поражен несколькими днями ранее.

Также масштабные пожары зафиксированы вблизи города Тихорецк в Краснодарском крае — как на складе боеприпасов, так и на расположенном рядом аэродроме.

21 сентября в Генштабе ВСУ подтвердили поражение арсенала в Тихорецке Краснодарского края РФ, который является третьим крупнейшим складом врага. Там хранились северокорейские ракеты KN23.

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