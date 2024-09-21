Появились спутниковые снимки последствий атаки ВСУ на склады боеприпасов в России
- 21.09.2024, 17:29
Фотофакт.
Спутники NASA зафиксировали масштабные пожары на складах боеприпасов в Торопце Тверской области и возле Тихорецка Краснодарского края России после украинских ударов.
По состоянию на субботу, 21 сентября, это подтверждают данные карты пожаров, разработанной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Проект «Схемы» также показал спутниковые снимки последствий удара.
Крупные возгорания зафиксированы на складе в 15 км к югу от Торопца. Также продолжается пожар на складе в нескольких километрах к востоку от города, который был поражен несколькими днями ранее.
Также масштабные пожары зафиксированы вблизи города Тихорецк в Краснодарском крае — как на складе боеприпасов, так и на расположенном рядом аэродроме.
21 сентября в Генштабе ВСУ подтвердили поражение арсенала в Тихорецке Краснодарского края РФ, который является третьим крупнейшим складом врага. Там хранились северокорейские ракеты KN23.