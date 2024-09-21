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Родственники мобилизованных вышли на пикет к зданию Минобороны РФ

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  • 21.09.2024, 17:46
  • 6,914
Родственники мобилизованных вышли на пикет к зданию Минобороны РФ

К ним подослали провокаторов.

На митинг собралось возле здания Минобороны РФ в Москве вышли два десятка членов семей мобилизованных в 2022 году и до сих пор не отпущенных домой, сообщает Telegram-канал «Можем объяснить».

Они настаивают на том, чтобы их близких, которым удалось выжить на войне с Украиной, демобилизовали. Власти заявляли о бессрочном характере этого призыва на фронт, хотя отпускали уже через несколько месяцев службы бывших зеков, завербованных в ЧВК «Вагнера».

На месте жен, матерей, сестер и дочерей мобилизованных поджидали провокаторы. В свой адрес женщины услышали «Ваши мужья — ничтожества, и хотя бы на войне принесут пользу государству», «Иди домой и молись», «Чего вы добиваетесь? Все равно никто не выйдет!»

Еще до начала акции полиция задержала корреспондентов SOTAvision Максима Сарамуша и Дениса Пантелеева, их поместили в автозак и доставили в ОВД «Хамовники».

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