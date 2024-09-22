В Дроздах построили секретную многоэтажку 2 22.09.2024, 13:03

3,736

Судьбу квартир в новостройке не раскрывают.

Этот жилой дом (из-за отсутствия информации его еще прозвали секретным) рядом с проспектом Победителей в Минске возвели в рекордно короткие сроки. Кажется, еще недавно мы наблюдали самый разгар стройки, как уже сейчас стильная многоэтажка предстает перед нами во всей красе. Журналисты realt.by посмотрели, как сейчас выглядит дом на престижной улице Тихой и заодно попытались выяснить судьбу квартир в этой новостройке.

Отметим, что строительство многоэтажки рядом с Дроздами и проспектом Победителей шло при полном молчании застройщика. «Минскстрой» упомянул дом на улице Тихой лишь однажды, когда рассказал, что на участке возле проспекта Победителей появится жилой комплекс, «не имеющий по архитектуре аналогов в городе Минске».

С момента того заявления прошло уже два года. Сейчас дом на улице Тихой уже полностью достроен, однако вся информация о квартирах и их стоимости так и остается в секрете.

Мы подходим к новостройке со стороны проспекта Победителей. Признаемся честно, снаружи здание скорее напоминает офис, чем жилой дом.

Впрочем, сходство с бизнес-центром легко объясняется. Дело в том, что новый дом спроектировали в той же стилистике, что и соседний БЦ Riviera Plaza. В итоге, жилая многоэтажка стала пятым кораблем, пришвартованным в «яхт-клубе» рядом с водохранилищем Дрозды.

Сейчас на новом «лайнере» идут последние приготовления к сдаче. Строительное ограждение от дома уже убрали, но какие-то точечные работы тут еще продолжаются.

Замечаем, что чуть поодаль от дома появилась детская площадка, а рядом со зданием выросли концептуальные холмы.

Нос дома-корабля (именно здесь разместились видовые квартиры) смотрит на проспект Победителей.

С верхних этажей тыльной стороны открывается вид на водную гладь Дроздов.

Отметим, что локация у нового дома − отличная. Рядом располагается бизнес-центр со спа-комплексом, напротив − ЖК «Лазурит» и «Минск Арена», в шаговой доступности − большой торговый центр «Арена-сити» с гипермаркетом, кинотеатром и бутиками. При этом сам дом стоит в глубине от проспекта − ближе к частной застройке.

Для того, чтобы получить какую-либо информацию о доме, мы обратились в отдел реализации объектов недвижимости и жилья ГПО «Минскстрой». Там были краткими: «Квартиры в доме по улице Тихой в продажу не поступали. Другой информации нет».

Что ж, будем ждать. Возможно, спустя несколько месяцев квартиры в престижной новостройке появятся в продаже на вторичке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com