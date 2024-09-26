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Эксперт: Кремлю не хватает войск в Курской области

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  • 26.09.2024, 11:15
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Эксперт: Кремлю не хватает войск в Курской области

В пехоту забирают всех военных, даже пилотов и моряков.

Ситуация на фронте остается критической — российские оккупанты наступают по нескольким направлениям. Но есть и хорошие новости. Хотя в Минобороны РФ делают вид, будто операция ВСУ в Курской области никак на них не повлияла, это неправда. Сейчас в пехоту забирают всех военных, даже пилотов и моряков. Об этом пишет «РБК-Украина».

В последние недели ситуация на поле боя остается стабильно тяжелой. Российские войска медленно, но продвигаются по ключевым направлениям, стремясь выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Но противник испытывает нехватку личного состава. Ведь часть солдат все же перебросили из Донбасса в Курскую область.

Несмотря на то, что в России изо всех сил пытаются делать вид, что Курская операция никак не повлияла на фронт, на самом деле ситуация выглядит несколько иначе. В информационном пространстве периодически обсуждаются слухи о том, что Владимир Путин в ближайшее время может объявить мобилизацию из-за нехватки сил. И поэтому он, очевидно, увеличил количество единиц российской армии.

Однако пока этого не происходит, а российское минобороны продолжает набирать военных на контракт, обещая зарплату в 30 тысяч долларов в рублевом эквиваленте.

Собирают ресурсы для обороны и возможного контрнаступления в Курской области. Командование РФ уже перебросило туда военные космическо-воздушные силы, которых записали в мотострелки. Их отправили к пехоте, забрав прямо с аэродромов в Алтайском крае, Иркутской и Саратовской областях, где дислоцируются Ту-22М и Ту-95.

Кроме этого, в Курскую область переброшены силы Ленинградского военного округа и частично Московского военного округа. Так как эти подразделения относительно недавно «восстановлены» из-за переформатирования других округов, сам состав группировок и их организация достаточно нестабильна. Можно сказать, что российский генштаб, в стремлении не потерять интенсивность боев на оккупированных территориях, накапливает у себя же в области плохо подготовленные и откровенно не готовые к ведению боев резервы.

«У них есть ресурсы по одному направлению, на всех направлениях они атаковать не могут. Они уже бросили космодесант, это военно-космические силы. Сейчас они уже бросили экипаж своего единственного авианосца. Это свидетельствует о недостатке живой силы», — отмечает военный аналитик Павел Нарожный.

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