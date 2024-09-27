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Финальную зачистку Агрегатного завода в Волчанске от россиян показали на видео

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  • 27.09.2024, 7:48
  • 5,140
Финальную зачистку Агрегатного завода в Волчанске от россиян показали на видео

Бой шел не только внутри зданий, но и в небе.

Стало известно, как проходила операция по зачистке Агрегатного завода в Волчанске. Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины освободили и полностью зачистили локацию, в это время операторы БПЛА подразделения «Специалисты» сбросили на головы оккупантов 10 мин TM62.

Видео серии ударов опубликовали в Telegram-канале «Украина 365».

Авиация не только атаковала врага, но и доставляла украинским военным боекомплекты, воду и еду.

Известно, что в штурме 30 зданий предприятия брали участия подразделения «Террор», «Стугна», «Русский добровольческий корпус», «Парагон» и «Белорусский добровольческий корпус».

Украинским защитникам удалось уничтожить большинство оккупантов, многие солдаты армии РФ были взяты в плен, пополнив обменный фонд.

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