Боррель раскрыл механизм победы над Путиным 28.09.2024, 10:11

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Для начала должен быть установлен военный баланс.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель ответил на тезисы, прозвучавшие в ходе президентской предвыборной кампании в США, о недостаточном участии Европы в помощи Украине.

Соответствующее заявление высокий представитель ЕС сделал сегодня в Нью-Йорке, во время выступления в ходе встречи под эгидой Совета по иностранным делам в кулуарах Генассамблеи ООН, сообщает «Укринформ».

«После начала вторжения мы впервые оказали военную помощь для Украины. И это не мало. Я слышал одного из американских кандидатов, который сказал, - европейцы не делают свою часть. Хорошо, но все, что мы делаем для Украины - в военном, экономическом, финансовом, гуманитарном измерениях, - это больше вас (американцев - ред.). Это уже более 130 миллиардов евро. Да, военная часть все еще меньше (американской), но это все же 45 миллиардов евро, что не является малой суммой. Понятно, что без помощи Америки Украина не могла бы сопротивляться. Но 45 миллиардов - это не малая сумма в измерении военной помощи», - отметил Жозеп Боррель.

Он отметил, что в политическом измерении ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата и перспективу членства в ЕС, что, по словам Борреля, было «немыслимым» до начала полномасштабной российской войны. Просто сейчас ЕС оказывает Украине огромную помощь, принимая почти 5 миллионов беженцев.

При этом, по словам высокого представителя ЕС, эта война в Украине остается асимметричной войной.

Жозеп Боррель напомнил, что до войны Россия была четвертой страной в мире по размеру военных расходов, в то время, как Украина была на 37-м месте. Этот дисбаланс существует и сегодня, но он преодолевается усилиями защитников Украины.

«В Киеве я посетил подземный завод дронов, и видел, как эти люди разрабатывают и строят до 500 дронов в день. Они небольшие, но могут летать на десятки километров и транспортировать до 3 килограммов взрывчатки. Они стоят около 500 евро, и могут уничтожить танк. Благодаря такому новому оружию, которое они развивают, они (украинцы), оказывают сопротивление», - сказал главный европейский дипломат.

Он отметил, что не согласен с ограничениями на использование западного оружия против легитимных целей на территории России, потому что россияне атакуют Украину именно со своей территории. Но украинцы научились производить собственные ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии до 500 и даже до 1000 километров. Эти ракеты недавно уничтожили большой склад боеприпасов в России, что вызвало, по словам Борреля, «невероятный взрыв и землетрясение в 3 балла по шкале Рихтера». Этот удар украинцев позволил спасти много жизней.

«Я считаю, что мы должны поддержать Украину больше и быстрее. Мы должны установить военный баланс. Потому что Путин не пойдет за стол переговоров, если не будет убежден, что он проиграет. Мы должны предоставить Украине экономическую и стратегическую мощность, чтобы противостоять России, и возможность самим решать, что для них является приемлемым или нет. Но мы должны их поддержать. Потому что без нас, - без нас с вами, Украина может пасть в течение нескольких недель. Они (украинцы) очень зависимы от нашей поддержки», - отметил высокий представитель ЕС.

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