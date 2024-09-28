закрыть
28 сентября 2024, суббота, 16:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские биатлонисты — забанены

1
  • 28.09.2024, 16:13
  • 1,116
Белорусские биатлонисты — забанены

Их не пустят на Кубок мира даже в нейтральном статусе.

Белорусы и россияне по-прежнему будут отстранены от международных стартов — даже в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от Международного союза биатлонистов (IBU).

IBU не включил вопрос восстановления национальных федераций России и Беларуси и допуска биатлонистов их этих стран до соревнований в повестку заседания конгресса. Это значит, что белорусы и россияне по-прежнему будут отстранены от этапов Кубка мира и других престижных международных стартов.

«В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе», — заявили в организации.

Тем временем тренер сборной Беларуси Юрий Альберс объяснил остранение наших спортсменов… завистью:

— Получилось так, что мы совместно с Россией проводим соревнования, которые по насыщенности не уступают международному календарю. По условиям проведения, организации наши соревнования во многих городах, включая Раубичи, проходят на более высоком уровне. Мы не умираем — оттуда и ревность.

Напомним, белорусы и россияне были забанены вскоре после начала полномасштабной войны в Украине.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников