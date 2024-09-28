Белорусские биатлонисты — забанены 1 28.09.2024, 16:13

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Их не пустят на Кубок мира даже в нейтральном статусе.

Белорусы и россияне по-прежнему будут отстранены от международных стартов — даже в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от Международного союза биатлонистов (IBU).

IBU не включил вопрос восстановления национальных федераций России и Беларуси и допуска биатлонистов их этих стран до соревнований в повестку заседания конгресса. Это значит, что белорусы и россияне по-прежнему будут отстранены от этапов Кубка мира и других престижных международных стартов.

«В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе», — заявили в организации.

Тем временем тренер сборной Беларуси Юрий Альберс объяснил остранение наших спортсменов… завистью:

— Получилось так, что мы совместно с Россией проводим соревнования, которые по насыщенности не уступают международному календарю. По условиям проведения, организации наши соревнования во многих городах, включая Раубичи, проходят на более высоком уровне. Мы не умираем — оттуда и ревность.

Напомним, белорусы и россияне были забанены вскоре после начала полномасштабной войны в Украине.

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