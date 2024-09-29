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Будут последствия: стали известны горячие подробности атаки на ракетный склад в РФ

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  • 29.09.2024, 17:32
  • 3,428
Будут последствия: стали известны горячие подробности атаки на ракетный склад в РФ

Операцию совместно проводили сразу несколько спецслужб Украины.

Силы обороны Украины атаковали арсенал хранения ракет в поселке Котлубань Волгоградской области. По нему были применены 120 ударных дронов-камикадзе разных типов украинского производства.

Об этом «Телеграфу» стало известно от собственного источника. Операцию совместно проводили ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ.

«По информации источников в украинской разведке, арсенал был атакован около 2:30 ночи 29 сентября с помощью 120 ударных дронов-камикадзе разных типов украинского производства. Расстояние до цели – более 600 километров», — говорится в сообщении.

Российские паблики соцсетях сообщают, что в районе падения были слышны мощные взрывы. После этого на местах начался масштабный пожар.

Отмечается, что в результате попадания поражены места хранения боеприпасов и ракетного вооружения, что повлечет за собой нехватку боеприпасов в обеспечение подразделений оккупационной армии РФ.

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