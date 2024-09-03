Россия сбросила авиабомбу на здание университета в Сумах

Россия сбросила авиабомбу на здание университета в Сумах1
- 3.09.2024, 23:44
Об этом сообщили в Сумской военной администрации.
Вечером 3 сентября российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы. Об этом сообщили в Сумской военной администрации.
По предварительным данным, враг применил управляемую авиационную бомбу.
«На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются», – добавили в ОВА.
Вечером 1 сентября российские войска запустили ракету по зданию в Сумах, где находится центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.