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Россия сбросила авиабомбу на здание университета в Сумах

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  • 3.09.2024, 23:44
Россия сбросила авиабомбу на здание университета в Сумах

Об этом сообщили в Сумской военной администрации.

Вечером 3 сентября российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы. Об этом сообщили в Сумской военной администрации.

По предварительным данным, враг применил управляемую авиационную бомбу.

«На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются», – добавили в ОВА.

Вечером 1 сентября российские войска запустили ракету по зданию в Сумах, где находится центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

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