Россия сбросила авиабомбу на здание университета в Сумах 1 3.09.2024, 23:44

Об этом сообщили в Сумской военной администрации.

Вечером 3 сентября российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы. Об этом сообщили в Сумской военной администрации.

По предварительным данным, враг применил управляемую авиационную бомбу.

«На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются», – добавили в ОВА.

Вечером 1 сентября российские войска запустили ракету по зданию в Сумах, где находится центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com