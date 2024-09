Российский Су-35 едва не врезался в американский F-16 возле Аляски

Видеофакт.

Российский Су-35 едва не врезался в американский F-16 во время перехвата самолетов-нарушителей возле Аляски. Видео опубликовало в понедельник, 30 сентября, североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD).

Отмечается, что инцидент произошел 23 сентября во время перехвата нескольких российских Ту-95МС и Су-35, которые вошли в зону идентификации ПВО Аляски.

На видео видно, как Су-35 выполняет маневр «лобовой удар» на очень близком расстоянии и пересек курс американского истребителя.

Су-35 также создал зону турбулентности, которая повлияла на стабильность полета F-16.

«Поступок российского пилота был опасным, непрофессиональным и поставил под угрозу всех — это не то, что можно увидеть в профессиональных воздушных силах», — отметил генерал Грегори Гийо.

Footage of a Russian Air Force Su-35 nearly colliding into a US fighter off the coast of Alaska last week, an incident NORAD is saying was “unsafe, unprofessional, endangered all.” pic.twitter.com/YLvJQO0sKW