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Российский Су-35 едва не врезался в американский F-16 возле Аляски

  • 30.09.2024, 22:38
  • 1,748
Российский Су-35 едва не врезался в американский F-16 возле Аляски

Видеофакт.

Российский Су-35 едва не врезался в американский F-16 во время перехвата самолетов-нарушителей возле Аляски. Видео опубликовало в понедельник, 30 сентября, североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD).

Отмечается, что инцидент произошел 23 сентября во время перехвата нескольких российских Ту-95МС и Су-35, которые вошли в зону идентификации ПВО Аляски.

На видео видно, как Су-35 выполняет маневр «лобовой удар» на очень близком расстоянии и пересек курс американского истребителя.

Су-35 также создал зону турбулентности, которая повлияла на стабильность полета F-16.

«Поступок российского пилота был опасным, непрофессиональным и поставил под угрозу всех — это не то, что можно увидеть в профессиональных воздушных силах», — отметил генерал Грегори Гийо.

В период с 20 по 21 сентября шесть российских боевых самолетов были идентифицированы и перехвачены истребителями НАТО над регионом Балтийского моря, сообщили Военно-воздушные силы Латвии.

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