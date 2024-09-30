США отправят дополнительные истребители на Ближний Восток 30.09.2024, 22:54

Для усиления безопасности Израиля.

Соединенные Штаты Америки отправят несколько тысяч военных и дополнительных истребителей на Ближний Восток для усиления безопасности Израиля.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает АР.

По словам Сингх, усиленное присутствие США на Ближнем Востоке будет обеспечено несколькими эскадрильями истребителей.

Дополнительный контингент включает в себя эскадрильи истребителей F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 и F-22, а также персонал, необходимый для их поддержки.

Ранее предполагалось, что истребители прибудут на место и заменят уже имеющиеся эскадрильи. Вместо этого и имеющиеся, и новые самолеты останутся на месте, чтобы удвоить текущее присутствие.

На днях министр обороны США Ллойд Остин также объявил о временном продолжении пребывания в регионе авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln и связанных с ней эскадрилий.

Сингх объяснила, что истребители находятся там не для помощи в эвакуации, а для защиты американских войск.

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