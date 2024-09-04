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Политолог: Лукашенко нужно уходить

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  • 4.09.2024, 11:54
  • 3,592
Политолог: Лукашенко нужно уходить

Его метания никого не устраивают.

Политолог Анатолий Котов считает, что до конца года Лукашенко прекратит существование как политическая фигура. Об этом он рассказал в интервью сайту Charter97.org:

— Этот прогноз базируется на нескольких факторах. Во-первых, скажем так, сам режим действительно мешает уже всем игрокам, интересы которых сошлись в данном регионе. Понятно, что возможности договоренностей с Западом у режима крайне ограничены. Для Китая его непредсказуемое поведение представляет если не угрозу, то определенные риски. Для России это тоже союзник, скажем так, не очень надежный, а на кону серьезная политическая кампания внутри Беларуси.

Электоральная кампания, которую режим называет «выборами», уже на носу. Уже можно готовиться к тому, что придется искать какой-то транзитный вариант.

На кону некая заморозка в российско-украинской войне. Здесь Лукашенко своей непредсказуемостью мешает всем игрокам достичь какого-то результата. Его метания по кругу (от союзнического содействия российской агрессии против Украины, до попыток выторговать себе что-то на Западе и каким-то образом помириться с Украиной) они не устраивают ни одну из сторон. Если бы Лукашенко определился, то все было бы понятно, но это метание в состоянии разрушить контур сделки, которая к концу года, скорее всего, будет заключена. Поэтому надо уходить. 

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