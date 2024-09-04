США ввели санкции против RT и Симоньян 3 4.09.2024, 21:53

2,108

Маргарита Симоньян

Также под санкции попали другие пропагандистские ресурсы.

США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА новости», Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly, следует из заявления американского Минфина.

«Кремль использует целый ряд инструментов, включая скрытые иностранные кампании вредоносного влияния и незаконную кибердеятельность, чтобы подорвать интересы национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов и их союзников и партнеров по всему миру», — объяснили свое решение в министерстве.

Кроме этого, по данным Минфина, с начала 2024 года RT пытался «тайно вербовать ничего не подозревающих американских инфлюенсеров для поддержки своей кампании вредоносного влияния».

Под санкции также попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного информационного вещания RT Андрей Кияшко, менеджер проектов цифровых медиа RT Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов RT Елена Афанасьева. Кроме этого, ограничения введены против главы RaHDit Алексея Гаращенко и его помощников Анастасии Ермошкиной и Александра Неженцева.

Минюст США обвинил Калашникова и Афанасьеву в причастности к созданию и распространению среди американской аудитории контента «со скрытыми посланиями правительства России». По версии ведомства, они взаимодействовали с интернет-деятелями, «передав им почти $10 млн для распространения пророссийской пропаганды и дезинформации через социальные сети».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com