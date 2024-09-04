Украинские десантники разгромили большой штурм россиян под Курахово

Украинские десантники разгромили большой штурм россиян под Курахово1
- 4.09.2024, 22:47
Уничтожены танки.
Украинские воины из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили большой штурм россиян под Курахово Донецкой области. Они уничтожили вражескую технику.
Об этом сообщает 79 ОДШБр в Facebook.
Как отметили в подразделении, россияне попытались прорвать оборону десантников в районе села Константиновка. Для этого они бросили на штурм четыре танка и 17 боевых бронированных машин с пехотой.
«В ходе боя десантники сожгли три танка и три бронемашины с пехотой. Еще одну ББМ повредили. Другая техника позорно сбежала с поля боя», - сказано в сообщении.
При этом 15 оккупантов были ликвидированы, а еще девять — получили ранения.
В обороне участвовали артиллеристы, пилоты дронов, противотанкисты и пехота.