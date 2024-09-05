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The Telegraph Военная операция в Курской области сплотила ВСУ

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  • 5.09.2024, 10:22
The Telegraph Военная операция в Курской области сплотила ВСУ

И показала Западу, что «красные линии» Кремля — только пустые слова.

Уже месяц продолжается Курская военная операция, в ходе которой под контролем ВСУ около 1300 км2 российской территории. Под контролем также находится Суджа – важный газовый узел для экспорта «голубого топлива», пишет The Telegraph. Кроме того, на Курщине создана военная администрация, а на Сумщине еще есть подкрепление, которое в любой момент можно перебросить на помощь.

Эксперты говорят, что, с точки зрения морали, такой ход Киеву удался, но, с военной точки зрения, не так все и гладко. Августовские события на Курщине как бы полностью повторили летнее контрнаступление на Харьковщине в 2022 году. Оба этих события сплотили украинские силы и подняли моральный дух.

Новая военная операция сплотила ВСУ вокруг Сырского. Курщина показала, что Главнокомандующий ВСУ является достойным преемником Залужного. Также эта операция показала Западу, что «красные линии» - только пустые слова, которыми часто пугает Кремль. Постоянные атаки на НПЗ в РФ и удерживание новой территории заставили Запад больше не поднимать вопрос территориальных уступок.

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