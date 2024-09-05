На родине Якуба Коласа на аукцион выставили участок на берегу Немана 2 5.09.2024, 14:01

Стоит меньше тысячи долларов.

Сколько вы готовы отдать за участок, с которого открывается вид на Неман, а рядом находится дом-музей Якуба Коласа? Совсем скоро представится возможность поторговаться как раз за такой земельный надел на аукционе в Столбцовском районе. Начальная стоимость, кстати, невысокая — меньше тысячи долларов, пишет realt.by.

Месторасположение хотя бы на слух, но знакомо, наверное, каждому белорусу: деревня и ее окрестности являются родиной Якуба Коласа. Здесь настоящий культ поэта: и главная улица имени Якуба Коласа, и школа, и памятник у сельсовета. Старожилы еще помнят, что именно благодаря его ходатайству деревня после большого пожара в 1940 году была восстановлена.

На окраине деревни (в Смольне) находится музей — усадебный дом семьи поэта. Тут он жил с 1910 года, впервые встретился с Янкой Купалой, работал над поэмами «Новая Зямля» и «Сымон-музыка».

Стоит отметить, что Миколаевщина впервые упоминается в документах XVI века как владение Остиковичей, а потом Радзивиллов. Место была экономически развитым из-за своего расположения у Немана — тут были костел, ратуша, пристань, верфь, гостинный двор.

И вот здесь, на крайней к Неману тихой улице, всего в 300 метрах от высокого берега с соснами, на аукцион выставили участок 14,4 сотки. Из коммуникаций обещана возможность подключиться к электричеству и газу. Начальная стоимость — 2 215 рублей. Кроме цены за лот победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона в размере 2 916 рублей.

Аукцион состоится 5 сентября 2024 года в 11.00 по адресу: Столбцы, улица Ленинская, 45, каб. 101, Столбцовский райисполком.

Прием документов и внесение задатков — до 2 сентября включительно по адресу: Столбцы, улица Социалистическая, 28, каб. 2, 5, 7.

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