Украинские комики из «Квартала 95» высмеяли Лукашенко

Украинские комики из «Квартала 95» высмеяли Лукашенко1
- 6.09.2024, 7:41
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Диктатора назвали «бульбазавром» и пожелали уйти «в землю».
Украинские комики из «Квартала 95» потроллили Лукашенко. Ведущий программы «Пекучі News» Владимир Остапчук высмеял юбилей Александра Лукашенко. Называли его «бульбазавром» и пожелали уйти «в землю».
«К сожалению, на 70-м году жизни продолжил жить Лукашенко. Хотя то, как Лукашенко любит преувеличивать, ему исполнилось лет 120. Это именно тот человек, о котором и после смерти хочется говорить — плохое», — сказал Остапчук.
В комедийном выпуске высмеяли колхозное прошлое диктатора, место в мировой политике или, лучше сказать, его отсутствие, а также то, что поздравили Лукашенко всего четыре страны.