Сборная Сан-Марино добыла первую победу в своей истории 6.09.2024, 19:35

Футбольная команда не знала побед на протяжении 140 матчей и почти 20 лет.

Сборная Сан-Марино одержала первую победу за всю свою историю выступлений на официальном уровне.

Случилось это в матче первого тура группового этапа Лиги наций против Лихтенштейна. На 53-й минуте единственный гол забил Нико Сенсони.

Команда Сан-Марино не знала побед на протяжении 140 матчей и почти 20 лет. Первый раз случился 28 апреля 2004 года в товарищеской встрече как раз против Лихтенштейна. Игра тогда тоже завершилась со счетом 1:0.

Сборная Сан-Марино по футболу – официально худшая в Европе и мире. Согласно рейтингу ФИФА команда занимает 210-е место из 210, а также 55-е из 55 в таблице УЕФА.

Население Сан-Марино составляет 33 тыс. человек.

Встречи с Беларусью

Национальная команда Беларуси проводила матчи против Сан-Марино в рамках Лиги наций в 2018 году.

Белорусы одержали победу со счетом 5:0 в Минске на стадионе "Динамо". Также были сильнее в гостях – 2:0, напоминает «Точка».

В рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций белорусский клуб «Ислочь» встречался с командой «Ла Фиорита» из Сан-Марино.

Первый поединок завершился победой команды из минского района со счетом 1:0. Во втором матче им не получилось удержать преимущество – поражение 0:1, которое привело к дополнительному времени и серии пенальти.

В одиннадцатиметровых ударах удачливее был клуб из Сан-Марино. Таким образом, «Ла Фиорита» впервые в истории выступления в еврокубках добыла победу.

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