Зеленский: Мне жаль, что мы не можем ударить по Кремлю
- 7.09.2024, 5:08
Президент Украины заявил, что у западных ракет недостаточный радиус действия.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина не может ударить по Кремлю западными ракетами из-за недостаточного радиуса их действия.
«Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать. Потому что это дальнобойное оружие, которое у вас или у ваших партнеров есть, это около 200 километров», — сказал президент во время 50-го международного форума Амброзетти.
Президент Украины подчеркнул, что вопрос дальнобойности действительно является серьезным, поскольку Россия ежемесячно использует более четырех тысяч авиабомб на востоке Украины. При этом тактические бомбардировщики, с помощью которых россияне запускают такие авиабомбы, находятся на аэродромах за 100 - 300 километров от границы.
«Мы хотим использовать дальнобойное вооружение против них. Нет никаких других идей. Мы не целимся по гражданским», — сказал он.