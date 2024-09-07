Ученые: Пищевой краситель может сделать кожу «временно прозрачной» 2 7.09.2024, 10:33

1,148

Исследователи поражены.

Западные ученые изучили мозг и тела мышей после того, как обнаружили, что обычный пищевой краситель сделал их кожу, мышцы и соединительные ткани временно прозрачными. Нанесение красителя на живот мыши сделало печень, кишечник и мочевой пузырь четко видимыми через кожу живота. По словам экспертов из Стэнфордского университета, обработанная кожа позже восстановила свой нормальный цвет, пишет techinsider.

Предполагается, что использование красителя может помочь как в диагностике травм и поиске вен для забора крови, так и в мониторинге расстройств пищеварения и обнаружения опухолей.

«Вместо инвазивной биопсии врачи могли бы диагностировать глубоко расположенные опухоли с помощью прямого исследования тканей человека — без необходимости хирургического вмешательства», — говорит доктор Гуосун Хун, старший научный сотрудник проекта из Стэнфордского университета.

Обнаруженный эффект пищевого красителя имеет отголоски подхода, использованного Гриффином в романе Герберта Уэллса 1897 года «Человек-невидимка».

В романе блестящий, но обреченный учёный выяснил: секрет невидимости заключается в сопоставлении показателя преломления объекта — его способности преломлять свет — с показателем преломления света в окружающем воздухе.

Так, когда свет проникает в ткань живого существа, большая его часть рассеивается, — ведь жировые мембраны, ядра клеток и т.д. имеют разные показатели преломления.

Когда свет перемещается от одного показателя преломления к другому, он изгибается, меняя и наше восприятие объектов, — объясняют западные эксперты. Тот же эффект заставляет карандаш выглядеть согнутым, если его уронить в стакан с водой.

Доктор Цзихао Оу и его коллеги из Стэнфорда выдвинули парадоксальную теорию: якобы определенные красители могут облегчить прохождение определенных длин волн света через кожу и другие ткани.

Так, с помощью сильно поглощающих красителей ученые могли бы сопоставлять показатели преломления разных тканей и подавлять любое рассеивание света.

В серии экспериментов ученые однажды показали, как свежая куриная грудка становилась прозрачной под влиянием красного света через несколько минут после погружения в раствор тартразина.

Тартразин — желтый пищевой краситель, который используют в пищевой промышленности и который можно найти в начос Doritos и других продуктах.

В одном из своих экспериментов западные ученые нанесли краситель на бритую голову мыши и с помощью метода лазерной спекл-контрастной визуализации увидели кровеносные сосуды в мозгу животного.

«Удивительно: мы обычно ожидаем, что молекулы красителей сделают вещи менее прозрачными. Например, если вы смешаете синие чернила с водой, то чем больше чернил вы добавите, тем меньше света сможет пройти через воду», — подметил доктор Гуосун Хун.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com