Ученые: Пищевой краситель может сделать кожу «временно прозрачной»2
- 7.09.2024, 10:33
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Исследователи поражены.
Западные ученые изучили мозг и тела мышей после того, как обнаружили, что обычный пищевой краситель сделал их кожу, мышцы и соединительные ткани временно прозрачными. Нанесение красителя на живот мыши сделало печень, кишечник и мочевой пузырь четко видимыми через кожу живота. По словам экспертов из Стэнфордского университета, обработанная кожа позже восстановила свой нормальный цвет, пишет techinsider.
Предполагается, что использование красителя может помочь как в диагностике травм и поиске вен для забора крови, так и в мониторинге расстройств пищеварения и обнаружения опухолей.
«Вместо инвазивной биопсии врачи могли бы диагностировать глубоко расположенные опухоли с помощью прямого исследования тканей человека — без необходимости хирургического вмешательства», — говорит доктор Гуосун Хун, старший научный сотрудник проекта из Стэнфордского университета.
Обнаруженный эффект пищевого красителя имеет отголоски подхода, использованного Гриффином в романе Герберта Уэллса 1897 года «Человек-невидимка».
В романе блестящий, но обреченный учёный выяснил: секрет невидимости заключается в сопоставлении показателя преломления объекта — его способности преломлять свет — с показателем преломления света в окружающем воздухе.
Так, когда свет проникает в ткань живого существа, большая его часть рассеивается, — ведь жировые мембраны, ядра клеток и т.д. имеют разные показатели преломления.
Когда свет перемещается от одного показателя преломления к другому, он изгибается, меняя и наше восприятие объектов, — объясняют западные эксперты. Тот же эффект заставляет карандаш выглядеть согнутым, если его уронить в стакан с водой.
Доктор Цзихао Оу и его коллеги из Стэнфорда выдвинули парадоксальную теорию: якобы определенные красители могут облегчить прохождение определенных длин волн света через кожу и другие ткани.
Так, с помощью сильно поглощающих красителей ученые могли бы сопоставлять показатели преломления разных тканей и подавлять любое рассеивание света.
В серии экспериментов ученые однажды показали, как свежая куриная грудка становилась прозрачной под влиянием красного света через несколько минут после погружения в раствор тартразина.
Тартразин — желтый пищевой краситель, который используют в пищевой промышленности и который можно найти в начос Doritos и других продуктах.
В одном из своих экспериментов западные ученые нанесли краситель на бритую голову мыши и с помощью метода лазерной спекл-контрастной визуализации увидели кровеносные сосуды в мозгу животного.
«Удивительно: мы обычно ожидаем, что молекулы красителей сделают вещи менее прозрачными. Например, если вы смешаете синие чернила с водой, то чем больше чернил вы добавите, тем меньше света сможет пройти через воду», — подметил доктор Гуосун Хун.