Российские командиры ломают солдатам ребра и отправляют их на «обнуление» 1 8.09.2024, 9:26

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Вскрылись факты о военной части в Ростовской области.

В войсковой части №31831 в Ростовской области, предположительно, командир батальона майор Петросян Оганес Шахназарович и начальник штаба майор Шек Алексей Александрович приковывают наручниками к столбу своих подчиненных и избивают их, ломая ребра, утверждают Z-паблики. ASTRA подтвердила личность одного из командиров.

К примеру, на видео офицер бьет подчиненного вентилятором за то, что тот распивал алкоголь в части.

Кроме того, как утверждается, двое офицеров каждый месяц собирают по 50 000 рублей с солдат, а тех, кто не скидывается, отправляют на позиции, где «выжить просто нереально». Один из таких погибших парней — 18-летний Михаил с позывным «Лунтик», пишут в провоенных сообществах.

Также в этой части якобы распродают гуманитарную помощь и торгуют поддельными документами боевого распоряжения по 40 000 рублей, которое позволяет покинуть военную часть.

В Z-паблике, где была опубликована эта информация, уже призвали писать Бастрыкину по факту издевательств над военными.

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