закрыть
8 сентября 2024, воскресенье, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские командиры ломают солдатам ребра и отправляют их на «обнуление»

1
  • 8.09.2024, 9:26
  • 2,528
Российские командиры ломают солдатам ребра и отправляют их на «обнуление»

Вскрылись факты о военной части в Ростовской области.

В войсковой части №31831 в Ростовской области, предположительно, командир батальона майор Петросян Оганес Шахназарович и начальник штаба майор Шек Алексей Александрович приковывают наручниками к столбу своих подчиненных и избивают их, ломая ребра, утверждают Z-паблики. ASTRA подтвердила личность одного из командиров.

К примеру, на видео офицер бьет подчиненного вентилятором за то, что тот распивал алкоголь в части.

Кроме того, как утверждается, двое офицеров каждый месяц собирают по 50 000 рублей с солдат, а тех, кто не скидывается, отправляют на позиции, где «выжить просто нереально». Один из таких погибших парней — 18-летний Михаил с позывным «Лунтик», пишут в провоенных сообществах.

Также в этой части якобы распродают гуманитарную помощь и торгуют поддельными документами боевого распоряжения по 40 000 рублей, которое позволяет покинуть военную часть.

В Z-паблике, где была опубликована эта информация, уже призвали писать Бастрыкину по факту издевательств над военными.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов
Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников