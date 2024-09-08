Белорусский невролог назвал лайфхак, как спать крепко 1 8.09.2024, 12:36

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Об этом написана не одна диссертация.

Белорусский врач-невролог Республиканского клинического медцентра Управделами президента Беларуси, сомнолог Алексей Малков в проекте БелТА «В теме. Здоровье» дал совет, как проснувшись ночью в туалет, быстро заснуть.

По его словам, мелатонин разлагается при попадании света на сетчатку глаза. И поэтому даже если ночью человек проснулся, включил свет или посмотрел на экран телефона, чтобы узнать время, то уснуть ему намного сложнее, чем если бы он, проснувшись, сразу закрыл глаза.

«Есть такой лайфхак: если идешь ночью в туалет, надо идти с выключенным светом, а нет такой возможности, то надо идти с одним закрытым глазом», - сказал Алексей Малков.

По словам невролога, чем меньше света попало на сетчатку, тем быстрее можно уснуть.

«Это доказано, об этом написана не одна диссертация», - подчеркнул специалист.

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