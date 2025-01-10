«Сказали — в этом месяце, мама, можешь не работать» 2 10.01.2025, 8:33

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Белорусские дети наколядовали несколько тысяч рублей и взбудоражили соцсети.

Белоруска рассказала в TikTok о том, как ее дети на Рождество наколядовали несколько тысяч рублей. Видео завирусилось, и традиционно в комментариях начался оживленный обмен мнениями, пишет «Зеркало».

Семисекундное видео белоруски посмотрели около 380 тысяч раз, оставили сотни комментариев. В ролике она показала своих детей и написала, что те во время Рождества наколядовали 5287 рублей, а также пять пакетов конфет.

«Сказали, в этом месяце, мама, можешь не работать», — написала автор видео.

В комментариях начали обмениваться мнениями о качестве колядования, достоверности видео, был и скепсис. Самые популярные из высказываний такие (орфографические ошибки исправлены):

«Вы в Дубае колядуете, что так дают?»

«Если в костюмах и с песнями, то не жалко, а если «открывайте сундуки, доставайте пятаки», то такое себе».

«Когда ко мне пришли дети и с телефона читали заезженный стишок в два столбика, то хотелось сказать: ребята, давайте сейчас по домам, как выучите — приходите».

«Никому не говорите, а то сейчас придумают новый налог».

«Никогда не поверю. Даже в магазине бабушка скандал закатывает, если продавец 30 копеек ей недодал. А тут дети наколядовали. Это сколько домов нужно пройти? И я не поверю, что каждый может деньги дать. В моем детстве давали и хлеб, и сало, конфеты, чупа-чупсы, сухари теплые с печки, баранки, деньги и т. д. И то нам было по 8−10 лет, и мы стихи учили, песни. А не с телефона читать».

«Я даже не знала, что на Рождество колядуют».

«Тут 10 рублей попробуй наколядовать, какие 5000».

«У нас колядуют 13 января, и мы 20+ лет назад ходили так же».

Автор видео выложила и другой ролик, где показала, как дети колядуют. Рассказала, что одних отпустить их боялась и ходила с ними — «много нового узнала про соседей — и хорошего, и другого».

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